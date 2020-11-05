Batı Afrika ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

AA

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinin (NCDC) açıklamasına göre, ülkede şu ana kadar 668 bin 729 Kovid-19 testi yapıldı.

Ülkede vaka sayısı son 24 saatte 155 artarak 63 bin 328'e yükselirken, virüs nedeniyle 4 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 1115'e çıktı.

Nijerya'da Kovid-19 tespit edilmesinin ardından iyileşenlerin sayısı da 59 bin 675'e ulaştı.

- Gana

Gana Sağlık Hizmetlerinden yapılan açıklamaya göre, ülkede bugüne kadar 538 bin 972 Kovid-19 testi yapıldı.

Ülkede, Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 48 bin 643'e yükselirken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 320'ye ulaştı.

Gana'da halen 877 aktif vakanın tedavisi sürerken, virüsten iyileşenlerin sayısı ise 47 bin 446'ya çıktı.

- Gambiya

Gambiya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkedeki Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 1 artarak, 3 bin 680'e yükseldi.

Ülkede şimdiye kadar 120 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirirken, Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı ise 3 bin 504'e ulaştı.

- Sierra Leone

Sierra Leone'de Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 1 artışla 2 bin 369'a ulaştı.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 74'e yükselirken, virüse yakalanan 1805 kişi ise sağlığını kavuştu.

- Liberya

Kovid-19 vakalarına ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Liberya'da Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 1438 ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının da 82'ye yükseldiği ülkede, tedavisi süren 55 vaka bulunurken, 1301 kişi virüsü yenmeyi başardı.

Afrika genelinde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 841 bini aştı, virüs nedeniyle 44 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.