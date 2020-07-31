Batı Afrika'da Kurban Bayramı namazı Kovid-19'a karşı önlem alınarak kılındı

AA

Nijerya'da, Müslümanlar maske takarak camilerin bahçesinde namazlarını eda etti.

Namazını kılmak için başkent Abuja'daki Nur Camisi'ne gelen Ebubekir Bello, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19'a karşı açık alanda namaz kıldıklarını dile getirdi.

Bello, "Bu seneki bayram önceki senelerden biraz daha farklı. Açık alanda ve maskeli namaz kılıyoruz ama gördüğünüz gibi namaz ortamı her zamanki gibi çok güzel." ifadelerini kullandı.

Girişlerde uzun kuyruklar oluşurken namaza gelen kişilerin sırasıyla ateşi ölçüldü. Maskesi olmayanlar cami alanına alınmadı.

Namaz sonrası Nijerya ve İslam dünyası için dua eden cemaat bayramlaşarak dağıldı.

- Gana'da

Bayram namazının genel olarak büyük alanlarda veya stadyumda kılındığı Gana'da, bu bayram namaz Kovid-19 nedeniyle mahalle camilerinde kılındı.

Ejura Merkez Cami İmamı Sheikh Muhammudul-Amin Salim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hükümetin Kovid-19 karşı aldığı önlemler kapsamında bu yılki kurban bayram namazını mahalle camilerinde kılınması kararı alındığını belirtti.

Salim, namazdan önce camilerin dezenfekte edildiğini, namaza gelenlerin de maske takarak camiye girdiğini kaydetti.

Bu yılki bayramı "değişik" şeklinde nitelendiren Salim, "Bayram namazını büyük alanda kılmaya alıştık ve ilk defa camilerde kılıyoruz. Bizim için değişik bir şey sanki normal namazı kılıyoruz gibi oldu, bayram havası yok." dedi.

Salim, Kovid-19'un insanların düzenini bozduğunu belirterek, salgının bir an önce bitmesi için dua etti.

,Adam Abu-bashal