Batı Afrika'da Kovid-19 vakaları artıyor

AA

Senegal Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 195 kişiye yapılan Kovid-19 testinden 15'inin sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Vakalardan 1'inin yurt dışı kaynaklı, 14'ünün ise durumu izlenenlerden olduğu kaydedilen açıklamada, aktif vaka sayısı da 143 olarak duyuruldu.

Ülkede şu ana kadar görülen 190 vakadan 45'i iyileşti, 1 kişi de vatandaşı olduğu ülkeye gönderildi.

Diğer yandan Olimpik Marsilya'nın eski başkanlarından Pape Diouf, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiren ilk hasta olarak kayıtlara geçti.

Kıtanın gelişmiş ülkelerinden Fildişi Sahili'nde toplam 179 vaka görülürken, virüs nedeniyle 1 kişi yaşamını yitirdi.

Ülkede 2020 yılı için öngörülen büyüme hızı, salgının ekonomiye maliyeti nedeniyle 3,6'ya düşürüldü.

Kovid-19 hasta sayısının gün geçtikçe arttığı ülkede iyileşen vaka henüz bulunmuyor.

- Kamerun'da 24 saatte 40 yeni vaka

Kamerun'da son 24 saatte 40 kişinin eklenmesiyle şu ana kadar görülen vaka sayısı 233'e yükseldi.

Virüs dolayısıyla 6 kişi hayatını kaybederken, 10 hasta sağlığına kavuştu, 217 kişinin tedavisi sürüyor.

Gine Cumhuriyeti'nde ise 8 yeni vaka ile birlikte vaka sayısı 30'a yükseldi.

Ülkede şu ana kadar Kovid-19'a yakalanan 1 kişi iyileşti.

- Gana ve Nijerya'da toplam 347 vaka bulunuyor.

Gana'da ise son 24 saatte 34 yeni Kovid-19 vakası ortaya çıktı.

Sağlık Bakanı Kwaku Agyemang-Manu, toplam vaka sayısının 196 olduğunu belirterek 5 kişinin virüsten hayatını kaybettiğini ve 31 kişinin iyileştiğini ifade etti.

Nijerya'da toplam 151 Kovid-19 vakası bulunuyor.

Hastalık Kontrol Merkezi'nden yapılan açıklamada, şimdiye kadar 2 kişinin virüsten hayatını kaybettiği, 9 vakanın iyileştiği kaydedildi.

Açıklamada, şu ana kadar 151 vaka görüldüğü ve ülkede yeterli miktarda Kovid-19 kiti bulunmadığı için testlerin yeterince yapılamadığı ifade edildi.