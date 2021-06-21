Batı Afrika'da geçen sene düzenlenen 700 terör saldırısında 2 bin kişi öldü

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Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Kassi Brou, yaptığı açıklamada, teröristlerin bölge istikrarını tehdit etmeye devam ettiğini belirtti.

Brou, ECOWAS bölgesinde güvensizlik sorunları bölge için hala büyük bir endişe kaynağı olduğunu altını çizerek, "(ECOWAS) Üye devletlerin, özellikle de cephedekilerin önemli çabalarına rağmen, 2020'de 700 farklı terör saldırısı yaşandı ve bu saldırılarda 2 bin asker ve sivil hayatını kaybetti." dedi.

Saldırıların büyük ölçüde Burkina Faso, Mali, Nijer ve Nijerya'da yaşandığını kaydeden Brou, bölgedeki yerinden edilmiş kişilerin sayısının arttırdığını söyledi.

Brou, bölgede terör saldırıların son bulması için liderlerin daha fazla çaba göstermesini çağrısında buldu.