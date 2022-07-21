BATE Borisov Konyaspor maçı için geri sayım başladı. Temsilcimiz Konyaspor, Belarus'ta avatanj peşinde. İşte gözlerin çevrildiği BATE Borisov Konyaspor maçı ile ilgili tüm bilgiler...

BATE BORISOV KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

BATE Borisov Konyaspor maçı bu akşam saat 22:00'de oynanacak.

BATE BORISOV KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

BATE Borisov Konyaspor maçı A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.