Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kulübümüzün, uzun uğraş ve müzakereleri sonuç vermiş, deplasmanda oynamamız gereken UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci Ön Eleme Turu müsabakasının Konya´da oynanmasına UEFA tarafından karar verilmiştir. Buna göre, BATE Borisov - Konyaspor maçı 21 Temmuz Perşembe günü seyircisiz olarak MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu´nda oynanacaktır. Talebimize olumlu cevap veren BATE Borisov Kulübü´ne ve UEFA yetkililerine teşekkür ederiz."