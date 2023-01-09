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Haberler Otomobil Batarya yatırımında Ford LG iş birliği

Ford'un Türkiye'deki batarya fabrikasında ortağı LG olacak!

Ford Motor Company'nin, elektrikli otomobillere geçiş srürecinde hızlandırmaya ve batarya tedarikçilerini çeşitlendirmeye çalıştığı için Türkiye'de yeni bir batarya fabrikası kurmak için LG Energy Solution Ltd. ile ortaklık kuracağı belirtildi. ABD'li otomobil üreticisinin bu doğrultuda, SK On Co. ile olan anlaşmayı tamamen bitirmediği, diğer projelerde çalışmaya devam edeceği de vurgulanıyor.

Giriş: 09.01.2023 - 18:07 | Güncelleme: ABONE OL
Batarya yatırımında Ford LG iş birliği
HABERTURK.COM

Bloomberg'in haberine göre, ABD'li üretici, SK Innovation'ın batarya ünitesi SK On ile ABD'de iki fabrika inşa etmek ve Macaristan'daki bir fabrikada kapasiteyi artırmak da dahil olmak üzere diğer projelerde, 2026'nın sonuna kadar yılda 2 milyon elektrikli araç üretme çabasının bir parçası olarak çalışmaya devam edecek. Türkiye'deki tesisin, Ford, SK On ve Koç Holding arasında geçen yıl Mart ayında yapılan ilk anlaşmaya göre, yıllık 30 ila 45 gigawatt saat kapasiteyle 2025 yılına kadar açılması planlanıyor.

Çıkan haberlerde, Ford'un Türkiye'deki fabrika için planını rafa kaldırdığı, şirketin ortak değiştirdiği söylenmemişti. Ford sözcüsü, batarya projesinin yolunda gittiğini söyledi. LG Energy Solution yorum yapmaktan kaçındı.

YALANLAMA GELMİŞTİ

Sabah saatlerinde önce Güney Koreli batarya üreticisinden, ardından ise Koç Holding'den art arda açıklamalar geldi.

Güney Koreli batarya üreticisi SK On Co.'nun (SKO) Koç Holding ve Ford ile ortaklık görüşmelerinin durdurulduğu iddialarına yalanlama geldi. Güney Kore basını SKO'nun Koç Holding ve Ford ortaklığı ile Ankara'da gerçekleştirmeyi planladığı batarya üretim tesisi yatırımından vazgeçtiğini iddia etti. SKO, Türkiye'de ortaklık fikrini değerlendirdiklerini ancak henüz değerlendirmenin tamamlanmadığını bildirdi. Koç Holding de SKO ile imzaladıkları bağlayıcı olmayan niyet mektubunun yürürlükte olduğunu açıkladı.

KOÇ: MEKTUP YÜRÜRLÜKTE, BATARYA YATIRIMINDA ALTERNATİFLER DEĞERLENDİRİLİYOR

Koç Holding Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gün içerisinde (KAP) yaptığı açıklamada Ford ile birlikte Güney Koreli şirket SKO ile imzaladıkları bağlayıcı olmayan niyet mektubunun yürürlükte olduğunu belirtirken, batarya yatırımında alternatiflerin değerlendirildiğini kadetmişti.

Bu yeni gelişmenin ardından Koç Holding'den yeni bir KAP açıklaması gelmedi.

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