Erdemli Balıkçı Barınağı'ndan Antalya'nın Alanya ilçesine doğru hareket eden Ş.D. ve E.Y’nin bulunduğu 25 metre uzunluğundaki gezi teknesi, Tisan açıklarında su almaya başladı.
AA'da yer alan habere göre, o sırada eşiyle balık avlayan Ahmet Galip İnce, yanlarına yaklaşarak iki kişiyi kendi teknesine aldı. Teknedekiler, sahil güvenlik ekiplerine teslim edildi.
Su alan tekne, kısa sürede battı. Teknenin batma anı, İnce'nin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İnce, gazetecilere yaptığı açıklamada, sabah Yeşilovacık'tan ayrıldıktan kısa süre sonra batmak üzere olan tekneyi gördüğünü söyledi.
İki kişinin bulunduğu tekneye yaklaştığını belirten İnce, şöyle konuştu: "Bir kadının şişme botta olduğunu gördüm. Kadına 'Teknemize binin, tekneniz batmak üzere.' dedim. O da bana 'Tekneyi terk etmeyeceğiz, bizi en yakın sahile götürebilir misiniz?' dedi. Ben de imkansız olduğunu söyledim ve kendisini ikna edip teknemize aldım. Aynı şekilde diğer arkadaşı da teknemize bindi. Tekneden 10-20 metre açılmadan iki dakika içinde suya gömüldü. Olay yerinde kendimi güvende hissettiğim yere geçtiğim zaman da sahil güvenlik ekiplerine haber verdim. Sahil güvenliğin de bilgisi varmış. Sahil güvenlik gelince de kurtardığım kişileri teslim ettim."
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