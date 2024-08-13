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        Haberler Gündem Güncel Batan teknedeki 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor | Son dakika haberleri

        Batan teknedeki 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

        Kastamonu'nun Cide ilçesinde, teknenin batması sonucu kaybolan 3 kişinin bulunması için çalışmalar devam ediyor. Yapılan aramada şu ana kadar herhangi bir bulguya rastlanılmadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 12:34 Güncelleme: 13.08.2024 - 12:35
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          Cide'de Gideros Koyu'nun 2 mil açığında batan "Maviş" isimli teknenin kaptanı Öztürk K. ile Hülya M. ve Esmanur G'nin bulunması için başlatılan çalışmalara Sahil Güvenlik Komutanlığı, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve jandarma ekipleri katılıyor.

        • 2

          Yapılan aramada şu ana kadar herhangi bir bulguya rastlanılmadı.

        • 3

          Öte yandan kurtarılan Ahmet Kaan K, Emrah Yasin B. ve Ayşenur G. tedavilerinin ardından taburcu edildi.

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          NE OLMUŞTU?

          Kastamonu'nun Cide ilçesi Gideros Koyu'nun 2 mil açığında 11 Ağustos'ta, gezintiye çıkan 6 kişinin bulunduğu yaklaşık 5 metrelik "Maviş" isimli fiber tekne henüz belirlenemeyen nedenle batmıştı.

          Denizden gelen sesler üzerine yakındaki bir balıkçı teknesindekiler, batan teknedeki 3 kişiyi kurtarmış, kaybolan 3 kişinin bulunması için arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.

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