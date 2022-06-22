Batan tekne davasında sanıklara 61 kez ceza isteği

DHA

Van Gölü'nde 61 kaçak göçmenin öldüğü tekne faciasıyla ilgili 12 sanığın yargılanmasına ilişkin davada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, dosyada yer alan tüm sanıkların 61 kez 'olası kastla adam öldürmek' ve 'nitelikli göçmen kaçakçılığı yapma' suçundan cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Gevaş ilçesi Altınsaç Mahallesi'nde, 27 Haziran 2020 saat 22.00 sıralarında, kaçak göçmenleri bindirdikleri tekneyle Van Gölü'ne açılan kuzenler Servet ve Medeni Akbaş için kayıp ihbarı yapıldı. Alabora olan tekneden yüzerek kurtulan Medeni Akbaş, 28 Haziran'da saat 23.00 sıralarında Tuşba ilçesi Çitören Mahallesi yakınlarında bulunup jandarmaya götürüldü. Medeni Akbaş'ın verdiği bilgi doğrultusunda, Servet Akbaş ile kaçak göçmenlerin bulunduğu teknenin battığı bölgede arama çalışması başlatıldı. Olaydan 11 gün sonra batan teknenin yeri, Çarpanak Adası'na 1 kilometre uzaklıkta ve gölün 107 metre derinliğinde tespit edildi. Ekiplerin çalışmasıyla 61 kaçak göçmenin cesedine ulaşıldı.

TEKNE KAPTANI KAYIP

Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 6'sı tutuklu, 12 sanık hakkında 'nitelikli göçmen kaçakçılığı yapma' ve 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verme' suçlarından Van 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde kamu davası açıldı. Sanıklar hakkında 38'er yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendiği iddianamede teknedeki yolcu sayısının tespit edilemediği fakat 100'ün üzerinde yolcu bulunduğu belirtildi. Ayrıca tekne kaptanlarından Medeni Akbaş'ın jandarma ekiplerince yakalandığı, Servet Akbaş'ın ise şu ana kadar ölü ya da sağ olarak bulunamadığı kaydedildi. Bu nedenle tekne kaptanlarından Servet Akbaş da sanık olarak davada yer aldı. Ayrıca Akbaş'ın yaşama ihtimali olduğu değerlendirildiğinden başsavcılığın talebiyle Van 2'nci Sulh Ceza Hakimliği'nce hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Van 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davanın 9'uncu duruşmasında, teknenin kaptanı olduğu ileri sürülen ancak olaydan sonra canlı ya da ölü olarak bulunamayan sanık Servet Akbaş'ın dışındaki 1'i tutuklu, 12 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada sanık ve müdafi avukatları hazır bulundu. Duruşmaya SEGBİS ile katılan ve 2 yıldır tutuklu yargılanan sanık Medeni Akbaş, tahliyesini ve beraatını talep etti. Davanın tek tutuklu sanığı Medeni Akbaş'ın avukatı, Şahin Cangüleç müvekkilinin meydana gelen ölümden sorumlu olmadığını, tekne sahibi olmadığı için suç işleme kastının da olmadığını ve uzun süre tutuklu olduğunu belirterek tahliye talebinde bulundu

TEK TUTUKLU SANIĞININ TAHLİYE TALEBİ KABUL EDİLMEDİ

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, mütalaasında dava dosyasında yer alan tüm sanıkların 61 kez 'olası kastla adam öldürmek' ve 'nitelikli göçmen kaçakçılığı yapma' suçundan cezalandırılmasını istedi. Savcı, tekne kaptanlarından olan, ölü ya da sağ olarak bulunamayan Servet Akbaş'ın yaşama ihtimali olduğu, halen cesedine ulaşılamadığı ve sanık hakkında yakalama kararının infaz edilmediği, sanığın savunmasının alınamadığını belirterek, diğer sanıklar hakkındaki kovuşturmanın sürüncemede kalmaması gerekçesiyle dosyanın ayrılmasını istedi.

Mahkeme heyeti ise davanın tek tutuklu sanığı Medeni Akbaş'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 26 Ekim tarihine erteledi.



