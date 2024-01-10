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        Haberler Gündem Güncel Batan geminin 7 personeli 53 gündür aranıyor

        Batan geminin 7 personeli 53 gündür aranıyor

        Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin mürettebatından kayıp 7 kişinin bulunması için başlatılan çalışmalar 53. gününde devam ediyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 19:11 Güncelleme: 10.01.2024 - 19:11
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        Batan geminin 7 personeli 53 gündür aranıyor
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        Karadeniz Ereğli ilçesinde 19 Kasım 2023te fırtına nedeniyle mendireğe çarptıktan sonra batan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı gemideki kayıp personeli arama çalışmaları 53. gününde karadan yürütülüyor.

        Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, AFAD ile diğer ekipler, bölgede karadan tarama yapıyor. Sis ve sağanak nedeniyle denizden arama yapılamıyor.

        HAVA KOŞULLARI NEDENİYLE ARA VERİLDİ

        Bu arada Denizcilik Genel Müdürlüğünün kontrolünde batık geminin enkazını kaldırma işlemlerini yürüten şirketin, dün olumsuz hava şartları nedeniyle ara verdiği çalışmalarını koşulların düzelmesinin ardından devam ettirmesi bekleniyor.

        Aynı tarihte fırtınanın etkisiyle ikiye bölündükten sonra sürüklenerek karaya oturan Kamerun bayraklı "Pallada" isimli kargo gemisinin söküm işlemleri de devam ediyor.

        12 KİŞİNİN 5'İNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILMIŞTI

        Rusyadan İzmir Aliağa Limanına yük taşıyan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı kuru yük gemisi, 19 Kasım 2023te Karadeniz Bölgesinde etkili olan fırtına nedeniyle Ereğli Limanından çıkarken askeri bölgedeki mendireğe çarparak batmıştı. Gemideki 12 kişilik Türk mürettebattan 5inin cesedine ulaşılmıştı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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