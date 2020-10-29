Bataklığa saplanan büyükbaş hayvanı AFAD kurtardı - ARDAHAN

Ova'nın Lezeti Kür mevkiindeki merada otlamaları için bırakılan büyükbaş hayvanlardan birinin bataklığa saplandığını görenler, durumu AFAD'a bildirdi.Alana gelen AFAD ekipleri, hayvana bağladıkları iple uzun uğraşın ardından hayvanı kurtardı.Bataklıktan kurtulan hayvan yeniden merada otlamaya bırakıldı.Çevredekiler AFAD ekiplerine teşekkür etti.

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