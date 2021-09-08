Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında sözleşmeli olarak görev yapan öğretmenlerin aile birlikteliğine bağlı yer değiştirme işlemleri için başvuruları 3 Eylül'de başlamıştı. MEB, 7 Eylül'de bitmesi gereken sözleşmeli öğretmen eş durumu tayini başvurularının uzatıldığını söyledi. İşte MEB tarafından yapılan açıklama...

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN EŞ DURUMU YER DEĞİŞTİRME BAŞVURU TARİHLERİ

MEB tarafından yapılan açıklamada MEBBİS üzerinden 3 Eylül 2021 - 7 Eylül 2021 tarihleri arasında alınması kararlaştırılan başvuruların 9 Eylül 2021 saat 18.00'e kadar uzatıldığı duyuruldu.

MEB, 30 Eylül 2021 tarihi itibariyle en az bir yıl sözleşmeli olarak görev yapan öğretmenlerin de bu kapsamda başvuru yapabileceklerine dikkat çektiği açıklamasında

"Her ikisi de 30 Eylül 2021 tarihi itibarıyla sözleşme gereği bir yıl sözleşmelilik süresini tamamlayan/tamamlayacak eşlerin, karşılıklı olarak yer değiştirme başvurusunda bulunmaları zorunludur. 10 Eylül 2021 tarihine göre başvuru yapamayacak durumda olup 30 Eylül 2021 tarihi itibarıyla başvuru yapabilecek durumda olan sözleşmeli öğretmenlerin başvuru yapmamaları halinde diğer eşin başvurusu dikkate alınmayacaktır. Bu zamana kadar başvuruda bulunan sözleşmeli öğretmenlerin bu hususa dikkat etmeleri gerekmektedir.

Eşlerden birinin 30 Eylül 2021 tarihi itibarıyla en az bir yıllık çalışma süresini doldurmamış olması halinde, aynı tarih itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlayan diğer eş başvuruda bulunabilecektir.

2021 Mart Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusu kapsamında atama işlemi gerçekleşen sözleşmeli öğretmenlerin Bakanlığımızda sözleşmeli olarak görev yapan öğretmen eşleri de, 30 Eylül 2021 tarihi itibarıyla Bakanlığımız resmî eğitim kurumlarında 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4 üncü maddesi kapsamında en az bir yıl sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmaları kaydıyla eşlerinin atandığı il'e atanmak üzere başvuruda bulunabilecektir.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN EŞ DURUMU TAYİNİNDE 30 EYLÜL 2021 TARİHİ DİKKATE ALINACAK

Her ikisi de 30 Eylül 2021 tarihi itibarıyla sözleşme gereği bir yıl sözleşmelilik süresinin tamamlayan/tamamlayacak olan ve karşılıklı olarak yer değiştirme başvurusu zorunlu olan eşler, istemeleri halinde çeşitli nedenlere (illerin sözleşmeli öğretmen pozisyon durumları, alanlar itibarıyla norm kadro durumu, öğretmen ihtiyaç durumu, hizmet süresi yetersizliği vb.) bağlı olarak eşlerinin görev yaptığı il için yer değiştirme başvurularının olumsuz sonuçlanabilme ihtimaline karşılık aile birlikteliğinin Bakanlığımızca uygun görülen bir ilde sağlanmasını isteyebileceklerdir.

Atamaya ilişkin hizmet süresinin hesabında 30 Eylül 2021 tarihi dikkate alınacaktır." dedi.