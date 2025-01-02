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        Başvurular başladı: Türkiye'nin en büyüğü olacak

        Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, çocuklara yönelik fırsat eşitliği yaratmak ve müziğin içinde doğup büyüyen roman çocukların yeteneklerini keşfetmek amacıyla Roman Çocuk Orkestrası projesini hayata geçiriyor. Türkiye'nin en büyük Roman Çocuk Orkestrası için 8-18 yaş aralığında tüm Roman çocuklar, 15 Ocak 2025 tarihine kadar orkestraya katılmak için başvuru yapabilecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.01.2025 - 12:33 Güncelleme: 02.01.2025 - 12:35
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        Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın 7 Aralık 2024 tarihinde Roman Dernekleri Temsilcileri Buluşması'nda duyurduğu Türkiye'nin en büyük Roman Çocuk Orkestrası'na başvurular başladı.

        Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, sesine güvenen, enstrüman çalabilen ve kendini müzikle geliştirmek isteyen roman çocuklar bu orkestra çatısı altında bir araya gelecek.

        Çocuklara yönelik fırsat eşitliği yaratmak ve müziğin içinde doğup büyüyen roman çocukların yeteneklerini keşfetmek için kurulacak olan orkestra için başvurular 15 Ocak 2025 tarihine kadar alınacak.

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        Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı öncülüğünde oluşturulacak olan Roman Çocuk Orkestrası’nda yerini almak isteyenler (https://basvuru.balikesir.bel.tr/Konservatuvar) internet adresinden başvuru yapabilecek.

        Romanların müzik yetenekleriyle ön plana çıktığını belirten Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, onların bu yeteneklerini ortaya çıkarmak için böyle bir projeyi hayata geçirmeye karar verdiklerini söyledi.

        Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, orkestranın duyurusunu Roman Dernekleri Temsilcileri Buluşması'nda duyurmuştu.
        Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, orkestranın duyurusunu Roman Dernekleri Temsilcileri Buluşması'nda duyurmuştu.

        Müziğin çocukların gelişimine de olumlu etkilerinin olduğunu belirten Akın, "Eğitimde, sağlıkta, kültürde, sporda, müzikte hayata geçirdiğimiz projeler ile çocuklarımızın gelişimine destek olmayı amaçlıyoruz. Spor gibi müziğin de çocuklar üzerindeki olumlu etkileri yapılan araştırmalarda da ispatlanmıştır. Çocuklarımızı müzikle tanıştırmak istiyoruz. Türkiye’nin en büyük Roman Çocuk Orkestrası olarak yola çıktık. Ama hedefimiz dünyanın en büyüğü olmak. Tüm Roman çocuklarımızı orkestramıza dâhil olmaya davet ediyorum" dedi.

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        #roman çocuk orkestrası
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