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Başvuru ekranı: Aile Destek Programı/ Paketi 2022 | Aile Destek Paketi başvuru nasıl yapılır, şartları neler? Aile Destek Programı ödemeleri ne kadar, kaç TL, ne zaman yapılacak?

Aile Destek Aile Destek Paketi başvuru 2022: Destek Programı başvurusu nasıl yapılır? İşte ödeme tarihleri

Aile Destek Programı başvuruları devam ederken başvuru yapamayan kişiler konu hakkında detayları araştırıyor. Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan Aile Destek Paketi yardımı her ay belirli miktarlarda ödeniyor. Aile Destek Paketi başvuru tarihleri ve nereden başvuru yapılacağını sizler için haberimizde derledik. İşte detaylar...

19.08.2022 - 10:55 | Güncelleme: ABONE OL

  • Aile Destek Paketi Temmuz ayı ödemelerinin hesaplara yatırılmasıyla yeni ayda ödeme almak isteyen binlerce kişi Aile Destek Paketi başvurularının nasıl ve nereden yapılacağına ilişkin sorgulamalar yapıyor. 450 ile 600 TL arasında değişen miktarlar halinde ödenen Aile Destek Paketi projesiyle ilgili merak edilenleri haberimizde derledik. İşte ayrıntılar...

  • AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

    İhityiaç sahibi olduğuna kanaat getirilen herkes, başvuruları Temmuz ayı içerisinde alınan  Aile Destek Programı ödemelerinden yararlanabilecek.

    Hak sahiplerine ilk ödemeler 29 Temmuz Cuma günü yapıldı.

  • AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    Başvuran kişinin;

    Türk vatandaşı olmaması,

    Mavi Kart sahibi olması,

    Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

    18 yaşından küçük olması,

    Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması, durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

  • AİLE DESTEK PAKETİ BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

    Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir. 

    AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU EKRANI

  • AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE KADAR?

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Aile Destek Programı'ndan yılda yaklaşık 4 milyon hanenin yararlanmasını beklediklerini belirterek, "Hanelerin gelir durumlarına göre belli birtakım şartları var. Aylık 450, 550, 600 olmak üzere üç segmentte destek vereceğiz" dedi.

     

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