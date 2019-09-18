Anüsün içerisinde bulunan toplardamarların bazı nedenlerden ötürü basınç artışı ve genişlemesi ile ortaya çıkar. Bu durumda dengelenme sağlanması için damarlar genişler ve makat bölgesinden dışarı doğru çıkmaya başlar. Genelde varis gibi damarın dışarı çıkması olarak adlandırılabilir. Basurun oluşması beslenme şekli ile alakalı olmasının yanında ayrıca belli yaşlarda ortaya çıkan yüksek tansiyonun etkisiyle de oluşabilmektedir.

Basurun ortaya çıkması ayrıca; hareketsiz olarak bir yaşam içerisinde olmak, sürekli oturmak, alkol kullanmak, makat bölgesinde sorun yaratacak sporlar yapmak, lifli gıda tüketiminin az olması ya da sürekli ishal durumu ve bağırsaklarda ortaya çıkacak tümörler neden oluşturmaktadır. Basur iç ve dış basur olarak iki şekilde olmaktadır.

İç basur; makat kısmında büzüşen damarların genişlemesi ile ortaya çıkar. Her iki basur türü aynı anda da gelişebilmektedir. İç basurun en önemli özelliği makattan dışarı sarkmasıdır. Bu içeri itilirse boşalma meydana gelir ve kanama ve iltihaplanma oluşur.

Dış basur; makatta bulunan kasın kapanması sonucunda kasın altında bulunan toplardamarların genişlemesi sonucu oluşur. Dış basur dışkılama sonucu dışarı çıkar ve kanama yapar.

Basurun Belirtileri Nelerdir?

Basurda en önemli belirtiler arasında kanama olmasıdır. Ayrıca iltihaplanma olması ile de belirti gösterir. İltihaplanma sonucunda basur da memeler oluşur bunların şişmesi ile de ağrı oluşmaktadır. Bazen kanama ile beraber basurun patlaması bacaklara kadar vuran ağrılar oluşmasına neden olabilir. Basur patlamalar neticesiyle her dışkılamadan sonra ortaya çıkması halinde ve belli süre devam etmesi nedeniyle kansızlık oluşturabilmektedir. Basurun bir an önce hekime başvurarak tedavi edilmesi sağlanmalıdır.

Basur Nasıl Tedavi Edilir?

Basur hastalarının beslenmelerine dikkat etmeleri önemlidir. Özellikle kızartma türü gıdalardan, mayalı gıdalardan ve hazmı zor olan lif içermeyen gıdalardan uzak durmaları gerekmektedir. Bol lif içerikli gıda tüketilmesi önemlidir. Ayrıca baharat içeren gıdalardan ve acıdan uzak durmak gereklidir. Düzenli olarak dışkılama yapmak bağırsakların yükünü azaltması açısından önemlidir. Daha fazla hareketli olmak ve sürekli sabit oturmamak gereklidir. Alkol ve kahve de basuru tetikler o nedenle uzak durmak şarttır.

Basur hastalarının kabızlık sorunu yaşamaması önemlidir. O nedenle bu sorun oluşursa vazelin ya da lanolin sürülebilir. Basura en iyi gelen uygulamalardan birisi sıcak kompres uygulamaktır. Banyoda sıcak su dolu bir kaba oturmaları fayda sağlayacaktır. Belli süre beslenmeye ve yaşam biçimine dikkat etmek basurun iyileşmesinde oldukça önemli bir etki yaratacaktır.

Ayrıca basur için bazı fistüller verilerek makattan kullanılabilmektedir. Bu tedavi şekli de uzun süre devam edilmesi gerekli bir uygulamadır. Basurun çok uzun süre devam etmesi ve tedavisinin geciktirilmesi nedeniyle ilerlemiş olması cerrahi olarak uygulama gerektiren bir yöntemin kullanılmasını zorunlu hale getirebilir.

Kriyoşirüji adı verilen cerrahi yöntem; azot protoksit ve sıvı azot birlikte kullanılarak dondurucu bir alet sayesinde basur memelerinin çıkarılmasını sağlayan bir uygulamadır. Bu uygulama alanı çok fazla uygulanmaz çünkü; iltihaplanmayan ve fazla büyük olmayan basur için uygulanır. Ağrı ve sızı oluşturmayan bu yöntemin uygulanması ile hastane de yatmak gerekliliği vardır. Yan etki olarak ishal yapmaktadır.

Hemoroidektomi adı verilen diğer yöntem ise; kanama ve ağrıların fazla olması durumunda uygulanmaktadır. Ameliyatın oluşması esnasında ağrı oluşabildiği gibi hastanede yatmayı gerektiren bir uygulamadır. Ancak; başarı oranı yüksek olan bir yöntemdir. Ancak; ameliyattan sonra hastanın dikkatli ve özenli olması gereklidir. Düzenli bir beslenme ve yaşam sürmesi basurdan kurtulması anlamına gelecektir.