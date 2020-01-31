31 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Pendik’te 4 dairenin kapısına çarpı işareti konulmasıyla ilgili gözaltına alınan 15 yaşındaki çocuk serbest kaldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 28 Ocak 2020 günü Pendik'te 4 dairenin kapısına kırmızı renkli çarpı işareti konulduğu ve ihbar üzerine soruşturmaya başlandığını belirtti. Başsavcılık yaptığı yazılı açıklamada, "Müştekiler H.Y., T.Y.,Y.Y. ve G.Y.'ye ait olan dairelerin kapısına sprey boya ile kırmızı renkli çarpı işareti konulduğu iddiasıyla ilgili soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında müştekilerin Alevi oldukları için kapılarına işaret konulduğunu düşündüklerini ve sorumlulardan şikayetçi olduklarını beyan etmeleri üzerine aynı çevrede oturan tanıkların bilgisine başvurulmuştur" cümlelerine yer verdi.
'İFADESİNDE AMCASINI KORKUTMAK İÇİN YAPTIĞINI BEYAN ETTİ'
Müştekilerden H.Y.'nin olaydan bir gün sonra polise müracaat ederek eylemi 15 yaşındaki oğlunun gerçekleştirdiğini söylediği kaydedilen açıklamada, "Kamera kayıtları incelemesi sonucu olay tarihinde apartmana giriş çıkış yapan S.Y.'nin
davranışlarının şüphe uyandırdığı belirlenmiştir. Suça sürüklenen çocuk S.Y.'nin alınan ifadesinde kendisi hakkında kötü söz söyleyen amcasını korkutmak amacıyla böyle bir eylemde bulunduğunu ve pişman olduğunu beyan etmiştir" cümleleri kullanıldı.
'ALGILAMA YETENEĞİ GELİŞMEDİĞİ TESPİT EDİLDİ, SERBEST KALDI'
Eylemi gerçekleştiren 15 yaşındaki çocuğun eylemin hukuki anlam ve önemini algılama yeteneği bulunup bulunmadığının tespiti için İstanbul Anadolu Adli Tıp Şube Müdürlüğü’ne sevk edildiği ifade edilen açıklamada, "Adli Tıp uzmanlarının şahsın işlediği suça ilişkin algılama yeteneğinin gelişmediğini tespit ettiği rapor doğrultusunda suça sürüklenen çocuk serbest bırakılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.
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