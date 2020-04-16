Başsavcılık’tan 'gözdağı' iddialarına yanıt

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Cumhuriyet Gazetesi’nde 14 Nisan 2020 tarihli sayıda, “Boğazda kaçak var” başlıklı haberde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı’na ait ikametgahının adresi ve fotoğrafının yayınlandığı belirtildi.

Habertürk’ Haber Merkezi'nin haberine göre yazılı açıklamada, bu bilgilerin diğer yayın organları ile birlikte sosyal medya üzerinden sistematik olarak dolaşıma sokulduğunun tespit edildiği ve soruşturma başlatıldığı anlatıldı.

ANADOLU ADLİYESİ SORUŞTURMA YÜRÜTÜYOR

Açıklamada, başlatılan soruşturmanın konusunun kamu görevlisinin ikametgah adres bilgilerinin yayınlanarak ailesiyle birlikte can güvenliğinin tehlikeye sokulması olduğu ifade edildi. Boğaziçi İmar Kanunu’na aykırılık iddiaları yönünden yapılan suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturmanın da Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğü açıklamada belirtildi.