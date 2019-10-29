Fabrika sahibi iddiaları yalanladı

29 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Konya’nın Ereğli ilçesi Kargıcı Mahallesi'ndeki 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bisküvi fabrikasının kağıt ve şekerleme bölümünde, dün sabah saat 05.30 sıralarında yangın çıkmış alevlere ilk müdahaleyi, fabrikanın gece vardiyasında çalışan 160 işçi yapmıştı.
Zafer Samancı'nın haberine göre, ihbar üzerine alarma geçen Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, olay yerine çok sayıda ekip gönderdi. Çevre ilçelerden de gelen takviyelerle 65 görevli, 32 itfaiye aracıyla dört bir yandan yangına müdahale etti. İş makineleri ve beton mikserleri de çalışmalara destek verdi. Yaklaşık 4 saat süren hummalı çalışma sonunda alevler büyük ölçüde kontrol altına alındı. Çalışmalara havadan da helikopterle destek verildi. Helikopterle alevlerin yeniden başlayabileceği alanlara su bırakıldı. Yaklaşık 12 saat süren çalışmalar sonunda yangın söndürülmüştü.
BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA
Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı bugün yangının çıkış sebebine ilişkin haberlere dair bir açıklama yaptı. Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Organize Sanayi bölgesinde Lark Bisküvi Fabrikasında çıkan yangından dolayı yangının çıkış sebebi konusunda yalan-yanlış haber yapanlar hakkında Terör Örgütü Propagandası yapma ve halkı galeyana getirme suçlarından Ereğli Cumhuriyet Savcılığınca işlem başlatılmıştır."
FABRİKA SAHİBİ DE TERÖR İDDİALARINI YALANLADI
Fabrika sahibi Abdurrahmen Zade ise yangınla ilgili zararlarının büyük olduğunu, savcılığın konu ile ilgili soruşturmasının devam ettiğini söyledi. Zade, yaptığı açıklamada, "Elektrik kontağından çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyoruz. Bazı internet sitelerinde terör örgütünün yangını çıkardığı şeklinde yapılan paylaşımlar gerçeği yansıtmıyor. Bu tür haberlere halkımız itibar etmesinler. Bildiğimiz kadarıyla savcılık bu habere soruşturma başlattı. Biz de çok net ifade ediyoruz ki bu haber gerçek değildir" dedi.
Firma sahibi Abdurrahmen Zade ise Etyemez’e teşekkür ederek, “Zor günümüzde yanımızda olan Ereğli’ye ve Ereğli halkına teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.
AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez’e ziyaretinde, AK Parti Ereğli İlçe Başkanı Zübeyir Dursun, Yönetim Kurulu Üyeleri ve belediye meclis üyeleri de eşlik etti.
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