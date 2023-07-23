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        Haberler Gündem Güncel Başsavcı vekilinden dolandırıcılık uyarısı

        Başsavcı vekilinden dolandırıcılık uyarısı

        İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcıvekili Önder Yaman, sosyal medya hesabından son dönemde polis, savcılık ya da bankacıların ismi kullanılarak yapılan dolandırıcılık girişimlerine karşı uyarıda bulundu

        Haber Merkezi
        Giriş: 23.07.2023 - 13:07
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        Başsavcı vekilinden dolandırıcılık uyarısı
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        Sosyal medya hesabından uyarılarda bulunan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcıvekili Önder Yaman, şunları kaydetti:

        "Savcı, polis, banka personeli, sigortacı; dosya kart masraf iadesi veya dolandırıcılık bahanesi ile şifre istemez. Savcı, polis, asker diyerek arayıp hesap kimlik bilgileriniz ele geçti bahanesi ile para veya banka hesap bilgilerinizi isteyen dolandırıcılara itibar etmeyiniz."

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