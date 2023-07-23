Başsavcı vekilinden dolandırıcılık uyarısı
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcıvekili Önder Yaman, sosyal medya hesabından son dönemde polis, savcılık ya da bankacıların ismi kullanılarak yapılan dolandırıcılık girişimlerine karşı uyarıda bulundu
Giriş: 23.07.2023 - 13:07
Sosyal medya hesabından uyarılarda bulunan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcıvekili Önder Yaman, şunları kaydetti:
"Savcı, polis, banka personeli, sigortacı; dosya kart masraf iadesi veya dolandırıcılık bahanesi ile şifre istemez. Savcı, polis, asker diyerek arayıp hesap kimlik bilgileriniz ele geçti bahanesi ile para veya banka hesap bilgilerinizi isteyen dolandırıcılara itibar etmeyiniz."