Başsağlığı dilemeyen sürücünün cezası ertelenmedi

Malatya'da Emirhan Emre'ye (21) otomobiliyle çarpıp ölümüne neden olan ve bilirkişi raporunda tali kusurlu olduğu belirlenen Enis Şimşek'e (37) 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan tutuksuz yargılandığı davada takdir indirimi uygulanıp, 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Mahkeme başkanı, sanığın Emre ailesine başsağlığı dilememesi gerekçesiyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına hükmetti.
Malatya çevre yolunda 26 Temmuz 2020 tarihinde meydana gelen kazada, Enis Şimşek yönetimindeki 34 HE 0555 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Emirhan Emre'ye çarptı. Emre, çarpmanın etkisiyle ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Sürücü Enis Şimşek hakkında 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan Malatya 7´nci Asliye Ceza Mahkemesi´nde 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Tutuksuz yargılanan Şimşek, yüzde 25 oranında tali kusurlu bulunduğu bilirkişi raporu doğrultusunda, alt sınırdan hüküm kurularak 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Bu ceza, takdir indirimi de uygulanarak 1 yıl 8 aya düşürüldü ancak mahkeme başkanı, sanığın kazadan sonra ölen gencin ailesiyle iletişim kurmaması, zararlarını karşılamaması ve başsağlığı bile dilememesi gerekçesiyle hükmün açıklanmasını geri bırakmadı.
Ceza, bu nedenle 10 bin 900 TL adli para cezasına dönüştürüldü.
'AİLEYE BAŞSAĞLIĞI BİLE DİLEMEDİ'
Emirhan Emre'nin ailesinin avukatı Fırat Bilici, sanık sürücünün kazadan sonra aileyle hiçbir iletişime geçmediğini söyleyerek, "Genç hastaneye kaldırılırken kazaya karışan sürücü hiçbir şekilde destek olmuyor. Kazadan sonra dava aşamasında da hiç bir şekilde aileyle irtibata geçmiyor. İrtibata geçmediği gibi aileye bir başsağlığı bile dilemiyor. Bu sebeple hüküm verilirken, buna benzer trafik kazalarının neredeyse hepsinde uygulanan 'hükmün açıklanmasının geri bırakılması' durumu uygulanmıyor. Hakim hiç bir şekilde aileyle irtibata geçmediği için aileye bir başsağlığı bile dilemediği için ve kişilerin zararlarını karşılamadığı için hükmün açıklanmasının geri bırakılmasının uygulanmayacağını söyleyerek sanığa hapis cezası verdi ve bu cezayı adli para cezasına dönüştürdü" dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!