Başsağlığı dilemeyen sürücünün cezası ertelenmedi

DHA

Malatya'da Emirhan Emre'ye (21) otomobiliyle çarpıp ölümüne neden olan ve bilirkişi raporunda tali kusurlu olduğu belirlenen Enis Şimşek'e (37) 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan tutuksuz yargılandığı davada takdir indirimi uygulanıp, 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Mahkeme başkanı, sanığın Emre ailesine başsağlığı dilememesi gerekçesiyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına hükmetti.

Malatya çevre yolunda 26 Temmuz 2020 tarihinde meydana gelen kazada, Enis Şimşek yönetimindeki 34 HE 0555 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Emirhan Emre'ye çarptı. Emre, çarpmanın etkisiyle ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Sürücü Enis Şimşek hakkında 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan Malatya 7´nci Asliye Ceza Mahkemesi´nde 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Tutuksuz yargılanan Şimşek, yüzde 25 oranında tali kusurlu bulunduğu bilirkişi raporu doğrultusunda, alt sınırdan hüküm kurularak 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bu ceza, takdir indirimi de uygulanarak 1 yıl 8 aya düşürüldü ancak mahkeme başkanı, sanığın kazadan sonra ölen gencin ailesiyle iletişim kurmaması, zararlarını karşılamaması ve başsağlığı bile dilememesi gerekçesiyle hükmün açıklanmasını geri bırakmadı.

Ceza, bu nedenle 10 bin 900 TL adli para cezasına dönüştürüldü.

'AİLEYE BAŞSAĞLIĞI BİLE DİLEMEDİ'

Emirhan Emre'nin ailesinin avukatı Fırat Bilici, sanık sürücünün kazadan sonra aileyle hiçbir iletişime geçmediğini söyleyerek, "Genç hastaneye kaldırılırken kazaya karışan sürücü hiçbir şekilde destek olmuyor. Kazadan sonra dava aşamasında da hiç bir şekilde aileyle irtibata geçmiyor. İrtibata geçmediği gibi aileye bir başsağlığı bile dilemiyor. Bu sebeple hüküm verilirken, buna benzer trafik kazalarının neredeyse hepsinde uygulanan 'hükmün açıklanmasının geri bırakılması' durumu uygulanmıyor. Hakim hiç bir şekilde aileyle irtibata geçmediği için aileye bir başsağlığı bile dilemediği için ve kişilerin zararlarını karşılamadığı için hükmün açıklanmasının geri bırakılmasının uygulanmayacağını söyleyerek sanığa hapis cezası verdi ve bu cezayı adli para cezasına dönüştürdü" dedi.