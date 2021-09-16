Yüzde 90 Sadan Hanım

Canan Ergüder, yönetmenin yaptığı burun, çene, elmacık kemiği analizi sonucu çıkan yüzde 90 benzerlik sonrasında 'Sadan Hanım' oldu
Canan Ergüder ve eşi Kenan Ece'nin başrolünde oynadığı, 'Sadan Hanım' 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü'nde sinemalarda vizyona giriyor. Alzheimer hastalığına dikkat çekmek ve toplumsal bilinci artırmak amacıyla çekilen, yönetmenliğini Göksel Gülensoy'un yaptığı Kinostanbul yapımı filmde ömrünün son yıllarını alzheimer ile geçiren Sadan Ünüvar'ın hayatı konu ediliyor. Yönetmen Gülensoy, çekimine 2014'te başladığı filmde Sadan Hanım'ın gençliğini canlandıracak isim için onlarca oyuncu fotoğrafını tararken Canan Ergüder'in benzerliğini fark etti. Ünlü yönetmen, çene yapısı, elmacık kemikleri ve yanak hatları ile burun detaylarını bilimsel yöntemlerle karşılaştırdığı iki isim arasında yüzde 90 gibi yüksek bir oranda benzerlik tespit etti. Hemen Canan Ergüder'in peşine düşen Gülensoy, menajeri aracılığıyla ulaştığı oyuncuyu projeye ikna etti. Canan Ergüder, alzheimer gibi yaygın ve sinsi ilerleyen hastalığa dikkat çeken, sosyal yönü kuvvetli projeyi kabul ettikten sonra o zaman hayatta olan Sadan Ünüvar'ı da evinde ziyaret edip tanışarak sohbet etmişti.
Yönetmen Göksel Gülensoy'un aynı zamanda kayınvalidesi olan Sadan Ünüvar'ın çocukluğundan 2018'de ölümüne kadar Türkiye ve yurtdışında geçen hayatını dokü-drama türünde anlattığı film, Alzhemer Haftası'nın başladığı 21 Eylül'de sinemalarda gösterime giriyor. Filmde Sadan Ünüvar'ı ölmeden 4 yıl önce tanıştığı ünlü oyuncu Canan Ergüder, askeri ataşe olan eşi Ziyaettin Ünüvar'ı ise ünlü oyuncu Kenan Ece canlandırdı.
Sergi, kitap ve filmden oluşan altı yıllık projenin geçen yıl gerçekleşen sergi ayağından sonra bu yıl da dokü-drama türündeki filmi seyirciyle buluşacak. Film, hem Sadan Hanım'ın ilham veren renkli hayatını gözler önüne seriyor hem de yaşam sürelerinin uzamasıyla yakın gelecekte her üç kişiden birinin Alzheimer olacağı ön görülen ülkemizde hastalığın erken teşhisine dikkat çekiyor.
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