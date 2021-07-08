Kırkpınar Yağlı Güreşleri için Mimar Sinan Spor Salonu'nda hazırlanan kayıt platformuna gelen Recep Kara, görevliler ve pehlivanlarla selamlaştı, ardından PCR testini göstererek kayıt yaptırdı.
Recep Kara, AA muhabirine, yaklaşık 3 sene aranın ardından Kırkpınar'a katılacak olmanın heyecanını yaşadığını söyledi.
2019 yılında kendi isteğiyle güreşmediğini hatırlatan Recep Kara, şöyle devam etti:
"2018'de Ali Gürbüz'le aramızda talihsiz bir güreş müsabakası oldu. Hakem heyetinin yanlış bir kararı oldu. Halen de söylediğimizin arkasındayız. Müsabakadan sonra da hakem heyeti komple görevden alınmıştı. Ceza kuruluna sevk edildi ama maç dönmedi. Bunda da vardır bir hayır. O zaman bu sıkıntıların bir daha yaşanmaması adına tepki koydum ve ertesi sene 2019 yılında çok sevdiğimiz er meydanlarına çıkmamıştık. 2020 yılında bir pandemi geçirdik. Her şey sağlık. Sağlıktan öte bir şey yok."
Recep Kara, er meydanından ayrı kaldığı bu süreçte sporu çok özlediğini dile getirdi.
Kendisini seven ve destekleyen birçok seyirci olduğunu aktaran Recep Kara, şunları kaydetti:
"Hiç kıramayacağım şekilde, müthiş bir şekilde baskı geldi 'Niye güreşmiyorsun, niye bizi cezalandırıyorsun?' diye. Seyircilerim için, er meydanına gönül veren, ata sporuna gönül veren seyircilerimiz için tekrar fikrimi gözden geçirdim ve 2021 yılında er meydanında kol bağlayacağım. Çünkü bu, bir kültür mirası. Bin yıllık bir kültür mirası. Bu kültür mirasının bugünkü temsilcileri de biziz. Sadece sporcu olarak değil, duruşumuzla, ahlakımızla, örfümüzle, adetimizle, usta çırak ilişkisiyle bu kültürü ayakta tutmaya çalışıyoruz. O yüzden buradayım, er meydanındayım. Yine altın kemere adayım. Bütün güreşen pehlivan kardeşlerime başarılar diliyorum."
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