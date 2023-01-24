Habertürk Ankara

Habertürk Ankara Büro'dan Ebru Kurt'un haberine göre TBMM Anayasa Komisyonu, AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt başkanlığında toplandı.

Komisyonun 19 Ocak Perşembe günkü oturumunda teklifin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştı. Teklifin maddeleri üzerindeki görüşmelere başlandı.

Başörtüsüne anayasal güvence getiren ve evlilik birliğini tanımlayan Anayasa değişikliği teklifi TBMM Anayasa Komisyonunda kabul edildi

CHP VE İYİ PARTİ'NİN ÖNERGESİ REDDEDİLDİ

Diğer yandan Anayasa'nın 24. maddesinde değişiklik içeren bu düzenlemede muhalefetin laiklik ilkesiyle çeliştiği yönünde bazı itirazları vardı. Teklifin metinden çıkarılması istendi. Buna karşı AK Parti ve MHP'nin savunmaları oldu.

Komisyon Başkanı CHP ve İYİ Parti'nin ortak önergeyi komisyonda oylamaya açtı. Komisyonun oylamasıyla birlikte ortak önerge reddedildi. Ardından 1. madde oylandı MHP ve AK Parti'nin oylarıyla kabul edildi.

Görüşmede özellikle 'dini inancı sebebiyle' ifadesinin çıkarılması istendi. İfadenin ilerleyen dönemlerde yanlış anlaşılacağını ifade ettiler. AK Parti ve MHP'nin buna karşı yaklaşık 4 saat savunma yaptı.