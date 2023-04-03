Başörtüsü baskı makinesine dolandı! Feci ölüm!

Kocaeli'nde olay, saat 12.00 sıralarında Kartepe ilçesinde, İstasyon Mahallesi Ankara Caddesi´ndeki bir reklam firmasının baskı atölyesinde meydana geldi.
BAŞÖRTÜSÜ BASKI MAKİNESİNE SIKIŞTI
DHA'da yer alan habere göre Edanur Celep (24) baskı yaparken, başörtüsü baskı makinesine dolandı. Makineye sıkışan genç kızı gören diğer çalışanlar, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.
MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Celep´i özel bir hastaneye götürdü. Edanur Celap, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, olayın ardından reklam atölyesinde ve çevresinde incelemelerde bulundu.