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Başörtüsü baskı makinesine dolandı! Feci ölüm!

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir reklam firmasının baskı atölyesinde çalışan 24 yaşındaki Edanur Celep, başörtüsünün baskı makinesine dolanması sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, olayın ardından reklam atölyesinde ve çevresinde incelemelerde bulundu

Giriş: 03.04.2023 - 14:25 | Güncelleme: ABONE OL
Kocaeli'nde bir fabrikada başörtüsü makineye takılan kadın hayatını kaybetti - Kocaeli haberleri
Başörtüsü baskı makinesine dolandı! Feci ölüm!
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DHA

Kocaeli'nde olay, saat 12.00 sıralarında Kartepe ilçesinde, İstasyon Mahallesi Ankara Caddesi´ndeki bir reklam firmasının baskı atölyesinde meydana geldi.

BAŞÖRTÜSÜ BASKI MAKİNESİNE SIKIŞTI

DHA'da yer alan habere göre Edanur Celep (24) baskı yaparken, başörtüsü baskı makinesine dolandı. Makineye sıkışan genç kızı gören diğer çalışanlar, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Celep´i özel bir hastaneye götürdü. Edanur Celap, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, olayın ardından reklam atölyesinde ve çevresinde incelemelerde bulundu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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