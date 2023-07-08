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        Başöğretmen, uzman öğretmen ve öğretmen maaşı ne kadar oldu?

        Toplu sözleşme, 6 aylık enflasyon farkı ve ek olarak seyyanen zamla en düşük memur maaşı 22 bin 17 liraya yükseltildi. Temmuz memur ek zammının ardından, başöğretmen, uzman öğretmen ve öğretmen maaşları gündemi meşgul etmeye başladı. Ocak-Haziran dönemi zammından sonra en düşük öğretmen maaşı ortalama 12 bin 400 TL bandına yükseltilmişti. İşte 2023 Temmuz başöğretmen, uzman öğretmen ve öğretmen maaşı hesaplama tablosu...

        Habertürk
        Giriş: 08.07.2023 - 21:15
        • 1

          En düşük memur maaşının 22 bin 17 TL'ye yükseltilmesinin ardından, gözler öğretmen maaşlarına çevrildi. 6 aylık enflasyon farkı, toplu sözleşme, ek olarak seyyanen zam ile memur maaşları belli olurken, başöğretmen, uzman öğretmen ve öğretmen maaşları araştırılmaya devam ediyor. Ocak zammıyla 1/4 öğretmen maaşına yüzde 30 gelerek 15.965 TL yükseltilmişti. Peki, "öğretmen maaşı ne kadar?" İşte 2023 Temmuz zamlı başöğretmen, uzman öğretmen ve öğretmen maaşları...

        • 2

          SEYYANEN ZAM ORANI AÇIKLANDI

          AK Parti Meclis Grup Başkanı AbdullI!ah Güler en düşük memur maaşını 22 bin liraya yükseltecek teklifin yer aldığı torba yasanın TBMM Başkanlığına sunulduğunu açıkladı.

          Güler, teklif kapsamında memur maaşlarına 8.075 TL'lik seyyanen bir zam öngördüklerini belirtti.

        • 3

          EN DÜŞÜK ÖĞRETMEN MAAŞI NE KADAR OLACAK?

          6 aylık enflasyon farkı ve 8.077 TL seyyanen zamla beraber 1/4 derecesine sahip öğretmen maaşı 26 bin 837 TL oldu.

          Ancak, en düşük memur maaşı 22 bin TL olacak. 

           

        • 4

          Not: Bu yeni maaş tutarı, 6 aylık enflasyon oranına göre belirlenmiştir. Yeni yapılacak zam oranları ve seyyanen zamlarla memurların alacağı maaşlar netleşmiş olacak.

        • 5

          GÜNCEL ÖĞRETMEN MAAŞI NE KADAR?

          2023 Ocak-Haziran döneminde uygulanan yüzde 30 zammın ardından 1/4 öğretmen maaşı 15.965 TL oldu.

          Ocak zammından sonra en düşük öğretmen maaşı ortalama 12 bin 400 TL bandına yükseldi. 

        • 6

          6 AYLIK ENFLASYON RAKAMLARI BELLİ OLDU!

          TÜİK'e göre haziranda aylık enflasyon yüzde 3,92, yıllık enflasyon yüzde 38,21, 6 aylık enflasyon yüzde 19,77 oldu.

           

        • 7

          MEMUR MAAŞI ZAMMI AÇIKLANDI!

          En düşük memur maaşının 22 bin 17 liraya çıkarılmasını, emekli aylıklarına yüzde 25 zam yapılmasına yönelik düzenlemeleri içeren torba yasa teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüldü ve kabul edildi. 

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