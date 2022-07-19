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Başladı! TOKİ ucuz konut başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak ve başvuru şartları neler? 24 ilde konut fiyatları ile TOKİ müjdesi! TOKİ ucuz konut son başvuru tarihi!

Başladı! TOKİ ucuz konut başvuruları nasıl yapılacak ve başvuru şartları neler? 24 ilde TOKİ müjdesi!

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) müjdeli haberi verdi. TOKİ ucuz konut başvuruları 18 Temmuz Pazartesi itibarıyla başladı. Binlerce dar ve orta gelirli aileyi sevindiren haber sonrasında TOKİ başvuru şartları ve başvurunun nasıl yapılacağı merak ediliyor. Uygun ödeme planı ile ilk defa ev sahibi olacaklar için fırsat niteliği taşıyan TOKİ ucuz konut başvuruları hakkında merak edilenleri sizler için derledik. İşte TOKİ 24 il ucuz konut fiyatları 2022...

19.07.2022 - 08:09 | Güncelleme: ABONE OL

  • Başvuruların Halkbank ve Ziraat bankası üzerinden gerçekleştirileceği TOKİ konut başvuruları dün itibarıyla başladı. 24 ilde, 3 bin 151 konutu satışa çıkaracağını açıklayan Toplu Konut İdaresi (TOKİ) 163 bin TL'den başlayan fırsatlarla orta ve dar gelirli aileler için ucuz konut projesini gerçekleştirmeye başladı. Peki, "TOKİ başvuru nereden ve nasıl yapılır?" İl il ucuz konut fiyatları ile TOKİ konut başvurularında merak edilenler...

  • TOKİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    TOKİ 24 ildeki kuralı satışlara başvuruları 18 Temmuz 2022 tarihi itibarıyla başladı. Her il için tarih değişirken başvuru süreci 4 Ağustos'a kadar sürecek.

  • TOKİ UCUZ KONUT ÖDEME KOŞULLARI NELERDİR?

    2+1 ile 3+1 dairelerin olduğu konutların fiyatları 163 bin liradan, taksitleri ise 1.442 TL’den başlıyor. Kuralı satışlara başvuru yapacak vatandaşlar yüzde 10, 12, 15, 25 peşinat ve 96, 108, 120, 180 ve 240 ay vade ile konut sahibi olabilecekler. Başvurular Halkbank ve Ziraat Bankası’nın şubeleri aracılığıyla yapılacak. 

  • TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    18 yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

    Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç)

    Bir hane halkı adına yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları yalnızca bir adet başvuru yapması, gerekmektedir.

  • İL İL TOKİ KONUT FİYATLARI

    TOKİ, İzmir Selçuk ve Kemalpaşa ilçelerinde 720 konutu kura ile satışa sunuyor. Konutların fiyatı 410 bin liradan, taksitleri ise 2.700 TL’den başlıyor.

    Kırıkkale Merkez’de satışa sunulacak 456 konut için başlangıç satış fiyatı 314 bin TL olacak. Taksit tutarı ise 1.540 TL’den başlıyor.

    Kocaeli İzmit Sekbanlı ile Sepetçi projelerinde toplam 238 konut satılacak. Konutların başlangıç fiyatı 415 bin TL, taksit başlangıç tutarı ise 2.596 TL olarak belirlendi.

    Sivas Merkez Yenimahalle ve Zara projesinde ise 247 konut satışa sunuluyor. Konutların fiyatı 408 bin TL’den, taksitler ise 1.533 TL’den başlayacak.

    Uşak Merkez projesinde satışa sunulan 327 konutun başlangıç fiyatı 369 bin TL olarak belirlendi. Taksit tutarı ise 1.541 TL’den başlıyor.

    Şanlıurfa’da satışa sunulan 125 konutun fiyatı 412 bin TL’den, taksitleri 2.062 TL’den başlıyor.

    Iğdır Merkez Karaağaç projesinde satılacak 169 konutun başlangıç fiyatı 462 bin TL. Taksitlerin ise 1.928 TL’den başlayacağı açıklandı.

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