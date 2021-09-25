Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosu, Doğu Avrupa ve Orta Asya Ticaret Müsteşarı Kenan Poleo, iş dünyası ve sosyal çevrelerin önde gelen isimleri, İstanbul'daki konsolosluk temsilcilerinin katılımıyla başkonsolosluk bahçesinde "Yaratıcı Endüstriler" temalı bir resepsiyona ev sahipliği yaptı.
Resepsiyona Birleşik Krallık Türkiye Büyükelçisi Sir Dominick Chilcott, Türkiye'deki Birleşik Krallık Ticaret Odası (BCCT) Başkanı Chris Gaunt ve British Council Türkiye Başkanı Cherry Gough da katıldı.
Birleşik Krallık Başkonsolosu Kenan Poleo, etkinlikte yaptığı konuşmada, Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosu, Doğu Avrupa ve Orta Asya Ticaret Müsteşarı olarak görevlendirilmiş olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.
Poleo, Birleşik Krallık Uluslararası Ticaret Bakanlığı'nın, Türkiye'deki Birleşik Krallık Ticaret Odası ile iki ülke arasındaki ticari ilişkilere önemli katkılarda bulunmaya devam edeceğini söyledi.
'İLİŞKİYİ GÜÇLENDİRMEK İSTİYORUZ'
Birleşik Krallık ve Türkiye arasındaki ilişkinin çok önemli olduğunu vurgulayan Poleo, "Bu ilişkiyi, ticaret, inovasyon alanında ortaklık ile, birbirimizin yaratıcılığını paylaşarak ve geliştirerek daha da güçlendirmek istiyoruz." dedi
Kenan Poleo, bu yılın en önemli anlarından birisinin, Birleşik Krallık ile Türkiye arasında Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA) imzalanması olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:
"Ülkelerimize hizmetler, dijital teknoloji ve tarım alanlarında da ticaret yapabilme imkanı sağlayacak daha kapsamlı bir STA üzerinde çalışmak şu an için en önemli önceliklerimizden birisi. Enerji, yenilenebilir enerji ve yaşam bilimleri, ekonomilerimize faydası olmasının yanı sıra küresel iklim krizi ile mücadeleye de yardımcı olabilmek için birlikte çalışabileceğimiz alanlar. Aslında bu, kasım
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