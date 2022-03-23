2021-2022 sezonu basketbol THY Avrupa Ligi 30. hafta maçında Fenerbahçe Beko, bu akşam saat 22:30'da İspanyol temsilcisi Baskonia'ya konuk oluyor. Temsilcimiz, galibiyetten başka bir şey düşünmüyor...

BASKONIA FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN?

Baskonia Fenerbahçe Beko maçı karşılaşması bu akşam saat 22:30'da başlayacak.

BASKONIA FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Baskonia Fenerbahçe Beko karşılaşması beIN Sports HD3'den canlı yayınlanacak.