Euroleague'de 8. hafta heyecanı Baskonia Fenerbahçe Beko maçıyla devam ediyor. Haftanın en dikkat çeken maçları arasında yer alan zorlu mücadele bu akşam saat 22:30'da başlayacak. İşte zorlu maçla ilgili merak edilenler...

BASKONIA FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Euroleague'de 9. hafta maçı olan Baskonia Fenerbahçe Beko mücadelesi bu akşam 22:30'da beIN Sports Haber'den canlı yayınlanacak...

KANARYA, SERİ PEŞİNDE!

Ligde 8 maçta dörder galibiyet ve yenilgi alan sarı-lacivertli ekip 9. sırada bulunuyor. THY Avrupa Ligi'ndeki ilk 2 maçını kazanan Fenerbahçe Beko, sonraki 6 maçta 2 galibiyet elde edebildi. 8. hafta bir başka İspanya temsilcisi Barcelona'ya konuk olan sarı-lacivertli takım, sahadan 42 sayı farkla 97-55 mağlup ayrılmıştı.

TDS Baskonia ise 6 karşılaşmada 2 galibiyet ve 4 yenilgiyle 14. sırada yer alıyor. İspanya temsilcisi son 3 maçında rakiplerine yenildi.