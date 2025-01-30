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        Haberler Gündem Güncel "Başkomser" yazınca yakalandı! | Son dakika haberleri

        "Başkomser" yazınca yakalandı!

        İstanbul Esenler'de sahte polisi kartındaki yazım hatası olan 'Başkomser' kelimesi yakalattı. Mustafa Yıldız adlı sahte polis, tutuklanarak cezaevine gönderildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 15:51 Güncelleme: 30.01.2025 - 15:55
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        "Başkomser" yazınca yakalandı!
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        Esenler'de denetim yapan polis ekipleri, sahte polisi, kartındaki yazım hatasından yakaladı.

        DHA'nın haberine göre sahte polis Mustafa Yıldız, hazırladığı sahte kimlikte 'Başkomiser yerine Başkomser' yazınca yakayı ele verdi. Sahte polis Yıldız tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        2 SAHTE POLİS KİMLİĞİ ELE GEÇİRİLDİ

        Esenler Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, 23 Ocak günü Esenler Tuna Köprüsü üzerinde denetim gerçekleştirdi. Denetim sırasında üzerinde çakar bulunan aracı durduran ekiplere araç sürücüsü Mustafa Yıldız, başkomiser olduğunu söyleyerek kartını uzattı. Kartı inceleyen ekipler, kart üzerinde 'Başkomiser' yerine 'Başkomser' yazdığını ve Turkish National Police ibaresinin de yamuk yazıldığını fark etti. Araçta arama yapan ekipler, başkomiser rütbesi takılı olan polis yeleği ve 2 sahte polis kimliği ele geçirdi.

        TUTUKLANDI

        Sahte polis Mustafa Yıldız 'Resmi evrakta sahtecilik' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, aracına çakar taktırdığı için de 138 bin 172 lira para cezası kesildi. Öte yandan Yıldız'ın, 'Tehdit/ Hakaret ve Kasten Yaralama' suçlarından kaydı olduğu öğrenildi.

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