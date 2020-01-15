Başkomser Nevzat’ın sevdiği şarkılar



Edebiyat ve müziği bir araya getiren Harf’ten ve Nota’dan projesi üçüncü yılında.

Yapı Kredi Kültür Sanat’ın desteğiyle bugüne dek; Edip Cansever, Sabahattin Ali, Halit Ziya Uşaklıgil, Oğuz Atay, Leyla Erbil ve Orhan Pamuk’un kitaplarındaki müzikleri anlatımlı olarak icra eden Harf’ten ve Nota’dan sanatçıları yeni sezonda da edebiyatımızın birbirinden değerli yazarlarını izleyicilerle buluşturacak.





Harf’ten ve Nota’dan

Ocak ayındaki ilk etkinliğin konuğu polisiye edebiyatın çok okunan yazarı Ahmet Ümit.

Ahmet Ümit okurlarının yakından tanıdığı karakter Başkomser Nevzat’ın sevdiği şarkılardan oluşan repertuvar Yapı Kredi Kültür Merkezi’nde 18 Ocak Cumartesi, saat 17.00’de yazarın kitaplarından alıntılar eşliğinde seslendirilecek.

Ahmet Ümit