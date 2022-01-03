Başkomiser maaşları ne kadar oldu sorusu, en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. TÜİK'in açıkladığı enflasyon verileri ile birlikte memur maaşlarına yapılacak zam oranı belli oldu. Ocak – haziran döneminde uygulanmak üzere bu ay memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 27.47 oranında, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına da yüzde 25.47 oranında zam yapılacak.

BAŞKOMİSER MAAŞLARI 2022

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, memur zammı sonrası güncel ve yeni Başkomiser maaşları hakkında bilgi verdi. Peki, 2022 Başkomiser maaşları en düşük ve en yüksek ne kadar oldu?

İşte, yanıtı;