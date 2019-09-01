Mahmut Acaröz'ün haberine göre, Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde polis merkezine giden bir kişi komşusu Ş.E..G.’nin gece 00.10 sıralarında ateş ettiğini daha önceleri de sürekli silahla ateş ettiği ihbarını yaptı.

Şüpheli Ş. E. G.'nin (55) evine giden polis cephanelikle karşılaştı. Evin bahçesinde 15 kovan, 9 adet kartuş, 5 mermi çekirdeği bulan polis evde yaptığı aramada 4’ü ruhsatlı 8 tüfek, 2 ruhsatsız silah, 1 saçma atar havalı tabanca, 121 adet kuru sıkı ve 47 adet fişek ele geçirdi.

Olay sonrası kaçan Ş.E.G.'yi yakalama çalışmaları sürüyor.