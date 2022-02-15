Sezon başında takıma katılan 26 yaşında ve 2.08 boyundaki Gine asıllı Fransız oyuncu, ligde çıktığı 21 maçta, 10 saat 52 dakika 2 saniye parkede kaldı. Bu sürede 230 ribaund, 35 blok yapan Kaba, maç başına 10.95 ribaund ve 1.67 blok istatistiğiyle ligin bu anlamda lig liderliğini ele geçirdi.
Kaba, AA muhabirine, takıma sezon başında katıldığını ve kısa sürede ortama alıştığını söyledi.
Bireysel başarıdan ziyade takım başarısının daha önemli olduğunu ifade eden Kaba, bu anlamda herkesin elinden geleni yaptığını belirterek, şunları kaydetti:
"Bireysel olarak kalitemin farkındaydım. Sezon başında bunu yapabileceğimi biliyordum. Özellikle blok ve ribaund anlamında yeteri kadar kalitemin olduğunu düşünüyorum. Ligde bundan dolayı birinci olmaktan gurur duyuyorum."
İyi bir takıma sahip olduklarını ve kadrolarında bireysel yeteneğe sahip çok sayıda oyuncunun olduğunu anlatan Kaba, şöyle devam etti:
"Çok fazla efor sarf ediyoruz. Daha yukarıda olacağımıza inanıyorum. İyi bir takıma sahibiyiz. Bireysel anlamda çok kaliteli oyuncularımız var. Hem antrenmanda hem maçta çok iyi çalışıyoruz. Maçı sonuna kadar bırakmıyoruz. Kazanmak için elimizden geleni yapıyoruz. Önemli olan takımın azmi ve hırsı. Bundan dolayı daha yukarıya tırmanacağımızı düşünüyorum."
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