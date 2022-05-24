Kırmızı-siyahlı takıma sezon başında dahil olan 26 yaşında ve 2.08 boyundaki Gine asıllı Fransız oyuncu, ligde çıktığı 31 maçta, 15 saat 53 dakika 11 saniye parkede kaldı. Bu sürede 3290 ribaunt, 47 blok yapan Kaba, maç başına 10.32 ribaunt, 1.52 blok ve 19.71 verimlilik puanı istatistiğiyle ligi bu anlamda lider tamamladı.
Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından "Ligin en değerli oyuncusu" seçilen Kaba, kupasını Darüşşafaka ile oynanan play-off çeyrek final ikinci maçı öncesi aldı.
Kaba, Gaziantep'i ve halkını çok sevdiğini, kısa sürede buraya alıştığını ifade etti.
Play-off çeyrek finalinde elendiklerini hatırlatarak, yarı finale çıkamadıkları için üzgün olduklarını dile getiren Kaba, takım olarak iyi bir sezon geçirdiklerini belirtti.
Başarısını takım arkadaşları ve hocasına borçlu olduğunu vurgulayan Kaba, şunları kaydetti:
"Öncelikle bu sene yaptıklarımdan dolayı çok gururlu olduğumu söyleyebilirim. Takım arkadaşlarım, koç ve ekibi olmadan asla başaramazdım. Bu sene bunları başarmak için çok çalışmam gerekiyordu, tabii ki ben de çok çalıştım. Koçun söylediklerine uymaya çalıştım. Tek başıma yapabileceğim bir durum değildi. Burada koçun, teknik ekibin çok büyük etkisi vardı. Bu durumdan dolayı onlara bana bu süreyi ve imkanı verdikleri için teşekkür ederim."
Daha önce başka ülkelerde ribaunt lideri olduğunu hatırlatan Kaba, "Benim en iyi yönüm ribaunttaki başarımdı bugüne kadar. Burada benim tabii ki ribaunt sezgilerimin yanı sıra koçlarım bana vermiş olduğu bir izin vardı. Basketboldaki başarımı gösterebilmem adına hepsi birleşince diğer alanlarda da lider oldum. Bundan dolayı gururluyum." değerlendirmesinde bulundu.
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