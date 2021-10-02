Türk basketbolunun duayenlerinden Nur Germen'in cenazesi Muğla'nın Bodrum ilçesinde defnedildi.

Geçirdiği rahatsızlık sonucu Bodrum ilçesinde 73 yaşında hayatını kaybeden milli takımın eski sporcusu ve antrenörlerinden Nur Germen için Bitez Camisi'nde ikindi namazının ardından cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Germen'in ailesi, yakınları ve arkadaşlarının yanı sıra spor camiasından çok sayıda kişi katıldı.

Türkiye Basketbol Federasyonu Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Onan, törende gazetecilere yaptığı açıklamada, Germen'in Türk basketbol camiasına önemli katkılarda bulunan birisi olduğunu söyledi.

Ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileğinde bulunan Onan, "Çok değerli bir basketbol adamını kaybettik. Onun yetiştirdiği oyuncular, hizmet ettiği kulüpler, şu anda halen basketbolu götürmeye çalışıyor. Böyle değerli abimizi kaybettiğimiz için çok üzgünüz. Allah rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.

Türk bayrağı ve Galatasaray bayrağı bulunan Germen'in tabutu, bir süre omuzlarda taşındıktan sonra, cenaze mahalle mezarlığına defnedildi.

Germen, antrenörlük kariyerinde, 1984-85 sezonunda başına geçtiği Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nı 15 yıl aranın ardından şampiyonluğa taşımıştı.