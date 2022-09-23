Basketbol Süper Ligi'ne yeni sponsor

İmza törenine TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Yemeksepeti CEO’su Mert Baki, TBF Yönetim Kurulu Üyeleri, TBF ve sponsor firma yöneticileri ile basın mensuplarının katılımıyla bir otelde gerçekleştirildi. İlk olarak açıklamalarda bulunan TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, “Türkiye’nin en önemli markalarından biri ile kısa süre içinde ikinci anlaşmamızı da imzalayarak iş birliğimizi pekiştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Geçtiğimiz günlerde, Milli Takımlarımızın resmi sponsoru olarak desteğini gösteren Yemeksepeti, önümüzdeki sezon ayrıca Basketbol Süper Ligi’nin ana sponsoru olarak gücümüze güç katacak. Mert Baki ve ekibine Türk basketboluna duydukları güven için bir kez daha teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.
"Basketbol Süper Ligimiz Avrupa’nın en önemli ikinci ligi seçildi”
Türk basketboluna destek veren sponsorların tamamına teşekkür eden Başkan Türkoğlu, “Basketbol heyecanını geniş kitlelere yaymak sürecinde birbirinden değerli marka ve kurumların desteğini almak ne kadar doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Bu anlamda Türk sporuna ve basketbolumuza destekleri için sponsorlarımıza müteşekkiriz. Kulüplerimizin de doğru yatırımları ile güçlenen liglerimizin kalitesinin her sezon daha fazla kabul görüp, takdir edilmesi bizleri memnun ediyor. Eurohoops’un yeni açıkladığı değerlendirmeye göre; Basketbol Süper Ligimiz Avrupa’nın en önemli ikinci ligi seçildi” diye konuştu.
Mert Baki: "Türk basketbolunun yeni başarılara imza atacağına yürekten inanıyoruz"
Sponsor firma yöneticisi Mert Baki ise sponsorluk anlaşmasından ötürü mutlu olduklarını vurgulayarak, şu ifadelere yer verdi:
"Bir hafta arayla Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile ikinci defa imza masasına oturarak siz değerli basın mensuplarının karşısına geçtiğim için çok gururlu ve mutluyum. Türkiye Basketbol Federasyonu ile geçen hafta imzaladığımız anlaşmayla Basketbol Milli Takımlar Resmi Sponsoru olmuştuk. Bugün ise Basketbol Süper Ligi'nin ana sponsoru olmak üzere, bu kutlama töreninde sizlerin huzurunuzdayız. Geçen haftaki konuşmamda, bu desteği maddiyatın çok ötesinde gördüğümü söylemiştim. Bu hislerimi destekleyen yeni bir anlaşmayı imzalamak üzere bugün burada bir araya geldik. Uluslararası alanda da başarısını ispatlayan Türk basketbolunun, yeni başarılara imza atacağına yürekten inanıyoruz."
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