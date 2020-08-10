THY Avrupa Ligi'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, üç hafta süren taraftar oylamasıyla Anadolu Efes'te 2010-2020 yıllarında forma giyen oyunculardan oluşan en iyi takımın seçildiği duyuruldu.
İki sezondur Anadolu Efes'te görev yapan Shane Larkin, 10 basketbolcunun seçildiği takımda en fazla oyu elde etti. Geçen sezon kaydettiği 49 sayıyla THY Avrupa Ligi'nde bir maçta en fazla sayı atan oyuncu olmayı başaran Larkin, yüzde 96,93 oyla listenin başında yer aldı.
Son 10 yılın en iyi takımında Bryant Dunston yüzde 85,68, Vasilije Micic yüzde 83,12, Dario Saric yüzde 67,77 ve Cedi Osman yüzde 65,47 oyla ilk 5'e girdi.
Kadroda yer alan diğer oyuncular ise Krunoslav Simon (yüzde 54,22),Thomas Heurtel (yüzde 48,34),Adrien Moerman (yüzde 35,81),Tyler Honeycutt (yüzde 34,53) ve Chris Singleton (yüzde 28,39) oldu.
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