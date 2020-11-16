Basketbolda Kadınlar Federasyon Kupası'nı Emlak Konut kazandı

Kocaeli'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyonun finalinde Emlak Konut ile Bursa Büyükşehir Belediyespor, Green Park Kartepe Spor Salonu'nda karşılaştı.

İlk periyodu 15-11, devreyi 35-33 ve üçüncü periyodu da 51-47 önde geçen Emlak Konut, müsabakadan 67-61 galip ayrılarak kupanın sahibi oldu.

Emlak Konut'ta 29 sayı üreten Deniz Çolakoğlu maçın en skorer ismi olurken, galibiyete önemli katkı sağladı.

Emlak Konut GYO tarafından kurulan ve kurulduğu günden bu yana basketbol altyapısına verdiği önemle dikkatleri üzerine çeken Emlak Konut Spor Kulübü, bugün Kadınlar 1. Ligde A Takımı ve 13 ayrı Kız-Erkek Altyapı Takımı ile mücadele ediyor. Şimdiye kadar çok sayıda sporcunun eğitimine verdiği destekle spor ile sosyal sorumluluk bilincini başarılı bir şekilde bir araya getiren Emlak Konut Spor Kulübü, 230 sporcu 17 kişilik teknik ve idari kadro ile büyümeye devam ediyor.