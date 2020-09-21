Ligden çekilen Bandırma Basketbol İhtisas'ın yerine ING Basketbol Süper Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanan Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'la Muğla, ligde bu heyecanın sahne olacağı 24. kent olacak.
ING Basketbol Süper Ligi'nde 55. sezon heyecanının yaşanacağı bu yıl, Türkiye Basketbol Federasyonu kararıyla lige alınan Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'la Muğla ilk kez Basketbol Süper Ligi'nde ev sahipliği yapacak.
Ligde ilk maçını 27 Eylül Pazar günü deplasmanda Pınar Karşıyaka ile oynayacak Muğla temsilcisi, Fethiye Beşkaza Spor Salonu'nda ilk maçına 3 Ekim Cumartesi günü saat 15.15'te Frutti Extra Bursaspor karşısında çıkacak.
Ligin bir diğer yeni ekibi Petkimspor da İzmir'in Aliağa ilçesini temsil edecek. Daha önce Aliağa Petkim'le yine Süper Lig'de yer alan Aliağa ilçesinin ekibi Petkimspor, kentin ligdeki 9. takımı olacak.
Ligde İstanbul'dan 24 takım mücadele ederken, Ankara 16, İzmir ise 9 ekiple ligde yer aldı. Bu üç ilin dışında Antalya (5),Balıkesir, Bursa, Mersin (3),Adana, Gaziantep, Konya (2),Afyonkarahisar, Aydın, Edirne, Eskişehir, Giresun, Kayseri, Kocaeli, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Trabzon, Uşak ve Zonguldak birer takımla ING Basketbol Süper Ligi'nde mücadele etti.
İLLERİNİ TEMSİL EDEN TAKIMLAR
Ligde bugüne kadar yer alan kentler ve takımları şöyle:
Adana (2): Adana Demirspor, Güney Sanayi
Afyonkarahisar (1): Afyon Belediyespor
Ankara (16): Ankaragücü, Büyük Kolej, DSİ Spor (Suspor),Hacettepe Üniversitesi, Jandarmagücü, Karagücü, Muhafızgücü, Mülkiye, OGM Ormanspor, ODTÜ, Silahlı Kuvvetler Gücü, Şekerspor, TED Kolejliler, Türk Telekom, Yenişehir, Ziraat Fakültesi
Antalya (5): Antalya Büyükşehir Belediyespor, Antalyaspor, Antbirlik, Kepez Belediye, Muratpaşa Belediye
Aydın (1): Kuşadası
Balıkesir (3): Bandırma Kırmızı, Banvit, Best Balıkesir
Bursa (3): Bursaspor, Oyak Renault, TOFAŞ
Edirne (1): Olin Edirne
Eskişehir (1): Eskişehir Basket
Gaziantep (2): Beslenspor, Gaziantep Basketbol
Giresun (1): Yeşilgiresun Belediyespor
İstanbul (24): Ülkerspor (Alpella),Anadolu Efes, Anadoluhisarı, Bahçeşehir Koleji, Bakırköyspor, Beşiktaş, Beykozspor, Büyükçekmece Basket, Darüşşafaka, Eczacıbaşı, Fenerbahçe, Galatasaray, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, İTÜ, Kadıköyspor, Kurtuluş, Modaspor, Netaş, Ortaköy, Paşabahçe, PTT, İstanbul Taçspor, Tekelspor, İstanbul Yıldırımspor
İzmir (8): Aliağa Petkim, Altay, Altınordu, Bornova Belediye, Göztepe, Hilalspor, Pınar Karşıyaka, Tuborg
Kayseri (1): Meysuspor
Kocaeli (1): NASAŞ
Konya (2): Konyaspor, Konyaspor Basket (Torku Konyaspor)
Mersin (3): Çukurova Sanayi, Mersin Büyükşehir Belediyespor, Tarsus İdmanyurdu Erkutspor
Sakarya (1): Sakarya Büyükşehir Belediyespor
Samsun (1): Samsunspor
Tekirdağ (1): Büyük Salat
Trabzon (1): Trabzonspor
Uşak (1): Uşak Sportif
Zonguldak (1): Erdemirspor
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