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Haberler Basketbol

Basketbolda haftanın programı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ile Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nde 8. hafta maçları oynanacak.ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne ise milli maçlar nedeniyle ara verildi.

Giriş: 25.11.2022 - 10:17 | Güncelleme: ABONE OL
Basketbolda haftanın programı

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Bugün:

19.00 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Darüşşafaka (Gazanfer Bilge)

Yarın:

13.00 Bahçeşehir Koleji-Frutti Extra Bursaspor (Ülker Spor ve Etkinlik)

15.30 Beşiktaş Emlakjet-Türk Telekom (Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)

18.00 Pınar Karşıyaka-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

27 Kasım Pazar:

13.00 Ayos Konyaspor-Aliağa Petkim (Selçuklu Belediyesi)

15.30 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Anadolu Efes (Muradiye)

18.00 TOFAŞ-Gaziantep Basketbol (TOFAŞ)

20.30 Galatasaray Nef-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem)

Misli.com Türkiye Basketbol Ligi

Bugün:

18.00 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Semt77 Yalovaspor (Kurtdereli)

Yarın:

14.00 Ankaragücü Mamak Belediyesi-Akran Gemlik Basketbol (Mamak Belediyesi Hidayet Türkoğlu)

15.45 Finalspor-Mersin Büyükşehir Belediyesi (Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi)

17.30 Çağdaş Bodrumspor-Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor (Bodrum)

27 Kasım Pazar:

14.00 OGM Ormanspor-Bornova Belediyesi Karşıyaka (M. Sait Zarifoğlu)

15.45 Yılyak Samsunspor Basketbol-Depomaxx Haremspor (Mustafa Dağıstanlı)

17.30 Antalya Güneşi-Fenerbahçe Koleji DS Energy (Kepez Turgut Özal)

28 Kasım Pazartesi:

18.00 Sigortam.Net-Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler (Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)

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