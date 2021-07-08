Avrupa Ligi'nden yapılan açıklamada, ligde normal sezon ve play-off'un ardından son 4'e kalacak takımların mücadele edeceği Dörtlü Final müsabakalarının, 27-29 Mayıs 2022'de Mercedes-Benz Arena'da oynanacağı belirtildi.

Açıklamada, Berlin'in, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda Dörtlü Final'e 2009 ve 2016'nın ardından 3. kez ev sahipliği yapacağı aktarıldı.