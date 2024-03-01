Basketbol Süper Ligi’nin ana sponsoru Medicana oldu

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Medicana CEO'su Reha Özkaya sponsorluk anlaşması sonrası açıklamalarda bulundular.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile Medicana arasında Türkiye Basketbol Süper Ligi ana sponsorluk anlaşması imzalandı. Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen törene Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Medicana CEO’su ve Yönetim Kurulu Üyesi Reha Özkaya katıldı.

Geçtiğimiz sezon oynanan 260 maçın tamamı televizyonlarda canlı olarak yayınlandı. Bu durum marka değerimizin ne kadar üst seviyede olduğunu gösteriyor. Basketbola yapılacak yatırımların, geri dönüşlerinin olumlu yönde olacağını gösteriyor. Medicana gibi üst düzey bir sağlık markasıyla iş birliği yapacak olmak bizim için çok kıymetli. Hayırlı olmasını diliyorum” açıklamalarında bulundu.

Toplantıda konuşan TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, yapılan işbirliğinden dolayı oldukça memnun olduğunu dile getirdi. A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın Litvanya ile oynadığı müsabakaya ilgi gösteren ve Sinan Erdem Spor Salonu’nu dolduran taraftarlara teşekkür eden Başkan Türkoğlu, “Basketbol Süper Ligi, Avrupa’nın en önemli liglerinden bir tanesi. Ligdeki 16 takımın 11’i Avrupa da ülkemizi temsil etmeye hak kazandı ve 8 takımımız yoluna devam etmektedir.

REHA ÖZKAYA: “BU İŞBİRLİĞİNİN DE UZUN YILLAR SÜRMESİNİ DİLİYORUZ”

Medicana CEO’su Reha Özkaya da bu anlaşmanın Hidayet Türkoğlu dönemine gelmesinden dolayı çok memnun olduğunu belirterek, “Bugün Türkiye Basketbol Ligi ile ana sponsorluk anlaşması imzalıyoruz. Bu anlaşmanın bu aşamaya kadar gelmesinden ötürü hem basketbol federasyonu hem de Medicana yöneticilerine teşekkür ediyorum.

Medicana, spora ve sporcuya verdiği değer ve işbirlikleriyle tanınan, dünya çapında bir markadır. Biz basketbolda ilk işbirliğimizi yapmıyoruz. Büyük kulüplerle birçok çalışma yaptık. Verdiğimiz desteklere devam edeceğiz. Biz biliyoruz ki bu anlaşmalar neticesinde başarı kaçınılmazdır.

Biz 30 yılı aşkın süredir bu coğrafyada hizmet vermeye devam ediyoruz. Basketbolu ve seyircisini bu ülkede belli bir noktaya getiren Başkan Hidayet Türkoğlu’na desteklerimizin devam edeceğini söylemek istiyorum. Bu işbirliğinin de uzun yıllar sürmesini diliyoruz. Bizim basketbol oynadığımız dönemlerde pota bulamazdık ve mahalledeki demirci abilere pota yaptırırdık. Türkiye, bu yollardan geçerek buralara geldi. Dolayısıyla bu tarz işbirlikleri ve spora olan destek bizim için ayrı bir önem arz ediyor” ifadelerini kullandı.

Organizasyon, imza töreninin ardından toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.