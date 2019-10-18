18 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye Basketbol Federasyonu ve ING Türkiye arasında Basketbol Süper Ligi’nin isim sponsorluğu konusunda 3 sezonluk anlaşma sağlandı. İsim sponsorluğu sözleşmesi Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Alper Gökgöz katılımıyla yapılan basın toplantısında imzalandı.
Barış Pınarı Harekatı hakkında konuşarak sözlerine başlayan TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, “Görev yapan Mehmetçiklerimize ve kahraman ordumuza minnet duygularımızı ve kalpten desteğimizi belirtmek istiyorum. Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşu sayesinde bu operasyonda bizleri tekrar sporun duygusal çatısı altında birleştiren ay-yıldızlı formalarıyla cephedeki askerlerimize selam gönderen sporcu kardeşlerimize de teşekkür etmek istiyorum. A Milli Futbol Takımımıza, artistik cimnatastik halka aletinde dünya şampiyonu olan İbrahim Çolak’a, Dünya Kadınlar Boks şampiyonumuz Busenaz Sürmeneli’ye ve ülkemizin çeşitli organizasyonlarında derece getiren sporcularımızı, asker selamı ile Mehmetçiklerimize moral gönderen bütün arkadaşlarımızı gönülden kucaklamak istiyorum. Bir ülkenin milletini seven ve bayrağına sahip çıkan sporcular yetiştirmesi en büyük mutluluklardan birisidir” diye konuştu.
Hidayet Türkoğlu: “Son 3 yılda 20’dan fazla sponsorluğa imza attık”
Türk basketbolu için önemli bir iş birliği yaptıklarını belirten Hidayet Türkoğlu, “Basketbolu büyütmeyi ve güçlendirmeyi hedefliyoruz. Son 3 yılda 20’dan fazla sponsorluğa imza attık. Yayın hakları anlaşmasıyla birlikte 200 milyon TL’den fazla gelir yapmış oluyoruz. Bugünden itibaren 2020-2022 sezonları için anlaşma sağladık. Basketbol Süper Ligi'mizdeki takımlarımıza da hem ligimizde hem de Avrupa’daki karşılaşmalarımızda başarılar dilerim” diye konuştu.
Alper Gökgöz: “TBF ile 2014 yılından beri iş birliği yapıyoruz”
TBF ile 2014 yılından beri iş birliği yaptıklarını hatırlatan Alper Gökgöz ise, “Basketbol Süper Ligi, Play-Off ve All-Star’da yeni bir döneme imza atacağız. 5 yıldır sponsorluğa yatırım yapıyoruz. Yeni bir aşamaya taşıyoruz. ING grubu 40’dan fazla ülkede faaliyet gösteriyoruz. Adımlarımızı atarken basketboldan ilham alıyoruz. Basketbolun meydan okuyan, yenilikçi ruhuyla kendimizi bağdaştırıyoruz. Basketbolun değişmeyen rengi ve destekçisiyiz. Basketbolun hak ettiği yere gelmesi için kendi imkanlarımızla katkı vermeye çalıştık. Yeni aşamayla bunu farklı düzeye çıkaracağımızı düşünüyoruz. Basketbola desteğimizi toplumsal bir olay olarak görüyoruz. Avrupa’nın en iyi ligi olan Süper Ligi'mizi daha da iyi yerlere gideceğiniz eminiz” ifadelerini kullandı.
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