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        Haberler Spor Basketbol STBL Basketbol Süper Ligi'nde sezonun ilk maçı Manisa'nın! - Basketbol Haberleri

        Basketbol Süper Ligi'nde sezonun ilk maçı Manisa'nın!

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2023-2024 sezonunun açılış maçında Manisa Büyükşehir Belediyespor, Bahçeşehir Koleji'ni 90-88 mağlup etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 21:30 Güncelleme: 29.09.2023 - 21:30
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        Basketbolda sezonun ilk maçı Manisa'nın!
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2023-2024 sezonu açılış maçında Manisa Büyükşehir Belediyespor, Bahçeşehir Koleji'ni 90-88 mağlup etti.

        Maça hızlı başlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor, Cruz'un sayılarıyla 6-0 öne geçti. ilk 5 dakikası 12-12 eşitlikle geçilen periyodun kalan bölümünde Bouteille ve Cavanaugh'la etkili olan konuk ekip, ilk çeyreği 27-20 önde bitirdi.

        İkinci periyodun başında etkili oyununu sürdüren Bahçeşehir Koleji, Hadi Özdemir ve Bouteille ile bulduğu sayılarla maçın 15. dakikasını 38-32 galip durumda geçti. Terry ve Cruz'la etkili olan rakibi karşısında Bahçeşehir Koleji soyunma odasına 46-45 üstün gitti.

        İkinci yarının başında 47-47 beraberliği yakalayan ev sahibi ekip, 25. dakikada 54-53 öne geçmesine rağmen, son çeyreğe 63-63 eşitlikle girildi.

        Dördüncü periyot karşılıklı sayılarla çekişmeli başlarken, Manisa Büyükşehir Belediyespor'da Cruz, Bahçehir Koleji'nde ise Taylor'un etkili oldu. Müsabakanın son 5 dakikasına konuk ekibin 75-74 üstünlüğüyle girildi. Kalan bölümde pota altında Russell ve Cruz ile sayılar bulan Manisa Büyükşehir Belediyespor, son hücumdan yararlanamayan rakibi karşısında müsabakadan 90-88 galip ayrıldı.

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