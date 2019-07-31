Basketbol Süper Ligi'nde fikstür çekildi

Crowne Plaza Florya'da gerçekleştirilen fikstür çekimine, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Onan, TBF Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok, TBF Erkek Ligleri Direktörü Derya Yannier ile ligde mücadele edecek takımların temsilcileri katıldı.

Fikstür çekimi öncesi açıklamalarda bulunan Ömer Onan, yeni sezonun tüm takımlara hayırlı olmasını dileyerek, "Öncelikle ligin yeni takımları Ormanspor ve Bursaspor'a 'hoş geldiniz' diyorum. İnşallah bu ligde kalıcı olursunuz. Maç takvimini oturtmak hepimiz için çok zor. Avrupa Ligi ve FIBA'nın bu çekişmesi devam ettiği sürece olimpiyat elemeleri ile milli takım araları kolay olmayacak. Her takımın işi zor. Umarım bir an önce bu problemler çözülür." ifadelerini kullandı.

Sponsorluklarının devamının herkes için çok önemli olduğunun altını çizen Onan, şunları kaydetti:

"Sponsorlar ne kadar mutlu olursa o kadar devam ediyorlar. Kulüplere de teşekkür ediyoruz. İki senedir isim sponsorumuz olan Tahincioğlu ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırma kararı aldık. Kendilerine teşekkür ederiz. Çok kısa zamanda da yeni isim sponsorumuzu açıklayacağız. İnşallah sakatlıklardan uzak bir sezon yaşarız. Heyecanın hiç bitmediği bir sezon umut ediyorum."

Lig kriterleri için yoğun mesai harcadıklarını belirten Ömer Onan, "Mali açıdan Süper Lig'in bu hamlesi çok önemli. Biz bunu oturtabilirsek Kadınlar Süper Ligi'nde ve alt liglerde de onların yapısına göre sistemlerimizi devam ettirebiliriz. Bu kriterlerin olması aşağıdan gelen takımların sağlıklı gelmesini sağlayacak. Kadınlar ve Erkekler Süper Ligi'nde alt ligden gelen takımların zorlandığını, bütçe yaparken sıkıntı yaşadığını, çıktıktan sonra tutunabilme şanslarının olmadığını gördük. Bu sene deneme olarak başlıyoruz, gelecek sezon da takipçisi olacağız." şeklinde görüş belirtti.

TBF Erkek Ligleri Direktörü Derya Yannier ise geçen sezon play-off final serisinin televizyonlarda en çok izlenen programlardan biri olduğunu aktararak, şu görüşleri paylaştı:

"Play-off maçlarını salonlarda toplam 106 bin 400 seyirci izledi. Basketbol Süper Ligi'ne ait sosyal medya hesaplarından 3,5 milyondan fazla kişiye erişim sağlandı. Sadece final serisinde 200 bine yakın kişiyle etkileşim sağlandı. Bunlar bizim için çok büyük rakamlar. Bunları daha yukarılara çekmek istiyoruz. Bu rakamların büyümesinde kulüplerle fikir alış verişi yapmamız çok önemli. Bu sezon yürürlüğe koyacağımız mali ve yapısal anlamda yukarı taşıyacağına inandığımız Kulüp Mali Denetim ve Lisans Talimatı'nın yürürlüğe koyulacak."

Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezonun 27, 28, 29 ve 30 Eylül'de oynanacak maçlarla başlayacağını aktaran Yannier, "Bu sezon ilk kez kullanılacak bir yazılım ile maç takvimleri tüm sezonun belli olacak. Bu sezon 26 Eylül Perşembe günü geride kalan sezonun lig şampiyonu Anadolu Efes ile Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Fenerbahçe Beko arasında oynanacak Cumhurbaşkanlığı Kupası maçıyla başlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Gelecek sezon 23-28 Haziran tarihlerinde olimpiyat elemelerinin yapılacağını hatırlatan Derya Yannier, "Sezonu daha erken bitirmemiz gerekecek. Şubat ayında tek milli takım arası olacak. Play-off'larda ise en son maçın tarihini ise 14 Haziran olarak planladık. Türkiye Kupası'nda ise hem rekabet hem de pazarlama açısında önemli olacağına inandığımız 'Dörtlü Final' sistemine geçeceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.

YENİ SEZON 27 EYLÜL'DE BAŞLIYOR

Ligde yeni sezon 27 Eylül'de başlayacak.

Sezonun ilk yarısı 3-6 Ocak 2020'de oynanacak 15. hafta karşılaşmalarıyla sona erecek. Ligde ikinci yarı, 10-13 Ocak 2020 tarihlerinde başlayacak ve normal sezon 1-4 Mayıs 2020 tarihlerinde tamamlanacak.

STATÜ

Toplam 16 takımın yer aldığı Basketbol Süper Ligi'nde 2019-2020 sezonu, iki devreli lig usulüne göre oynanacak. Normal sezonun 30 hafta süreceği ligde, ilk 8'e girecek takımlar play-off'a yükselecek, son 2 sırayı alacak takımlar ise küme düşecek.

Play-off serileri 0-0 başlayacak ve çeyrek finallerde 2, yarı finallerde 3 galibiyet alacak takımlar tur atlayacak. Final müsabakalarında ise rakibi karşısında 4 galibiyet alacak takım, 2019-2020 sezonunun şampiyonu olacak.

İLK HAFTA PROGRAMI

Basketbol Süper Ligi'nde ilk haftanın maç programı şöyle:

Bahçeşehir Koleji-Beşiktaş Sompo Sigorta

Türk Telekom-Galatasaray Doğa Sigorta

Gaziantep Basketbol-Afyon Belediyespor

İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe Beko

Bursaspor-TOFAŞ

Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol-Darüşşafaka Tekfen

Teksüt Bandırma-Pınar Karşıyaka

Anadolu Efes-Ormanspor

DERBİLER

Basketbol Süper Ligi'nde 2019-2020 sezonunun ilk yarısında yapılacak derbiler şöyle:

2. hafta:

Beşiktaş Sompo Sigorta-Anadolu Efes

3. hafta:

Galatasaray Doğa Sigorta-Beşiktaş Sompo Sigorta

5. hafta:

Galatasaray Doğa Sigorta-Fenerbahçe Beko

7. hafta:

Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Sompo Sigorta

10. hafta:

Anadolu Efes-Galatasaray Doğa Sigorta

12. hafta:

Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko