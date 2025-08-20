Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Tümosan Konyaspor
        KON
        6
        Galatasaray
        GS
        6
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        6
        Samsunspor
        SAMS
        6
        Trabzonspor
        TS
        6
        Göztepe
        GÖZ
        4
        Beşiktaş
        BJK
        3
        Kayserispor
        KYS
        1
        Rams Başakşehir
        İBFK
        1
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        1
        Fenerbahçe
        FB
        1
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        1
        Gençlerbirliği
        GB
        0
        Kasımpaşa
        KSM
        0
        Kocaelispor
        KOC
        0
        Fatih Karagümrük
        FKGK
        0
        ikas Eyüpspor
        EYP
        0
        Gaziantep FK
        GFK
        0
        Haberler Spor Basketbol STBL Basketbol Süper Ligi'nde 2025-2026 sezonu fikstür çekimi yapıldı! - Basketbol Haberleri

        Basketbol Süper Ligi'nde 2025-2026 sezonu fikstür çekimi yapıldı!

        2025-2026 sezonu Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde fikstür çekimi gerçekleştirildi. Yeni sezon 26 Eylül'de başlayacak, 11 Mayıs'ta ise sona erecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2025 - 15:45 Güncelleme: 20.08.2025 - 15:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon fikstürü çekildi!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2025-2026 sezonunun fikstür çekimi yapıldı.

        Basketbol Gelişim Merkezi'nde (BGM) gerçekleştirilen fikstür çekimine Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) yönetim kurulu üyeleri ile Süper Lig kulüp başkanları ve temsilcileri katıldı.

        16 takımın mücadele edeceği ligde yeni sezon, 26 Eylül'de başlayacak. Normal sezon karşılaşmaları, 30 hafta sonunda 11 Mayıs'ta sona erecek.

        A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın eleme müsabakaları sebebiyle bu sezon Süper Lig formatında değişikliğe gidildi.

        Geçen sezon yapılan play-in uygulaması bu sezon olmayacak. Ligi ilk 8 sıra içinde tamamlayan ekipler çeyrek final maçlarında karşı karşıya gelecek. Bu turda 2 galibiyet alan ekip yarı final biletini alacak.

        REKLAM

        Yarı final ve final eşleşmeleri ise kazanılmış 3 maç üzerinden oynanacak. Geçen sezon yarı final serisi kazanılmış 3 maç üzerinden, final serisi ise kazanılmış 4 maç üzerinden oynanmıştı.

        Ligde normal sezonu son 2 sırada tamamlayan takımlar ise küme düşecek.

        Fikstür çekimi sırasında konuşan TBF Yönetim Kurulu Üyesi Yılmaz Argüden, lige yeni yükselen Trabzonspor ve Esenler Erokspor'u tebrik ederken, Avrupa'da mücadele eden kulüplere de başarılar diledi.

        TBF Sportif Direktörü Alper Yılmaz da ligin bu sezonki formatıyla ilgili bilgiler vererek bütün takımlara başarılar diledi. Açıklamaların ardından fikstür çekimi yapıldı.

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ilk hafta müsabakalarının programı şöyle:

        Aliağa Petkimspor-Karşıyaka

        TOFAŞ-Fenerbahçe Beko

        Bahçeşehir Koleji-Galatasaray MCT Technic

        Beşiktaş GAİN-Türk Telekom

        Manisa Basket-Mersinspor

        Trabzonspor-Onvo Büyükçekmece Basketbol

        Anadolu Efes-Esenler Erokspor

        Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Bursaspor Basketbol

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        Vergi rekortmenleri açıklandı
        Vergi rekortmenleri açıklandı
        'Mini Labubu' açıklandı, şirketin hisseleri uçtu
        'Mini Labubu' açıklandı, şirketin hisseleri uçtu
        'Kişi başı 102 kilo yiyeceği çöpe atıyoruz'
        'Kişi başı 102 kilo yiyeceği çöpe atıyoruz'
        17 yaşındaki Yağmur'un davası görüldü!
        17 yaşındaki Yağmur'un davası görüldü!
        Xabi Alonso'dan Arda Güler'e övgü dolu sözler!
        Xabi Alonso'dan Arda Güler'e övgü dolu sözler!
        Avukat Göksu Çelebi hayatını kaybetti!
        Avukat Göksu Çelebi hayatını kaybetti!
        İşte Jose Mourinho'nun Benfica 11'i!
        İşte Jose Mourinho'nun Benfica 11'i!
        Takip cihazı kullanıp cinayeti işlediler!
        Takip cihazı kullanıp cinayeti işlediler!
        Dünyanın en iyi tuzlu hamur işleri sıralandı
        Dünyanın en iyi tuzlu hamur işleri sıralandı
        Okul servisleri için yüzde 50, personel servisleri için yüzde 100 zam talebi
        Okul servisleri için yüzde 50, personel servisleri için yüzde 100 zam talebi
        Baklava deseni 800 yıl önce de kullanılmış
        Baklava deseni 800 yıl önce de kullanılmış
        Beşiktaş'ta forvet aranıyor!
        Beşiktaş'ta forvet aranıyor!
        Eros'a yayını kırdırdılar
        Eros'a yayını kırdırdılar
        1 yıldır dinmeyen acı! Narin Güran cinayeti yürekleri dağladı!
        1 yıldır dinmeyen acı! Narin Güran cinayeti yürekleri dağladı!
        Memur-Sen zam teklifini hakeme götürüyor
        Memur-Sen zam teklifini hakeme götürüyor
        Washington'da "acil durum" ilan edildi, yüzlerce kişi yakalandı
        Washington'da "acil durum" ilan edildi, yüzlerce kişi yakalandı
        2 aylık kocasını bıçakla öldürdü!
        2 aylık kocasını bıçakla öldürdü!
        Fransız yayıncı canlı yayında hayatını kaybetti
        Fransız yayıncı canlı yayında hayatını kaybetti
        Konut satışı bu yıl ilk kez önde
        Konut satışı bu yıl ilk kez önde
        Habertürk Anasayfa