Basketbol Süper Ligi'nde 12. hafta heyecanı yarın, 25 Aralık Pazar ve 26 Aralık Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış mücadelesinde yarın Beşiktaş - Darüşşafaka karşı karşıya gelecek. Bu hafta derbide Fenerbahçe ile A. Efes pazartesi günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşılaşacak.



Basketbol Süper Ligi'nde 12. hafta programı şöyle:

Yarın

13.00 Beşiktaş - Darüşşafaka

15.30 Galatasaray - Türk Telekom

18.00 Pınar Karşıyaka - Frutti Extra Bursaspor

20.30 Gaziantep Basketbol - Merkezefendi Belediyesi Basketbol

25 Aralık Pazar

13.00 Konyaspor Basketbol - Büyükçekmece Basketbol

15.30 Manisa Büyükşehir Belediyespor - Bahçeşehir Koleji

18.00 Tofaş - Aliağa Petkim Spor

26 Aralık Pazartesi

19.00 Fenerbahçe - A. Efes