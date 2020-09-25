Basketbol Süper Ligi 55 yaşına giriyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen sezonunun tamamlanamadığı ligde Anadolu Efes, 14 kezle en fazla şampiyonluk yaşayan takım unvanına sahip.

Adını 2011-2012 sezonunda Anadolu Efes olarak değiştiren Efes Pilsen, lig tarihinde ilk şampiyonluğunu 1978-1979 sezonunda kazandı. Lacivert-beyazlılar, ligde 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004 ve 2004-2005 sezonlarında üst üste 4 şampiyonluk yaşadı.

Anadolu Efes, 2008-2009'daki şampiyonluğunun ardından 9 sezon süren kupa hasretini 2018-2019 sezonunda mutlu sona ulaşarak bitirdi.

FENERBAHÇE'NİN 9 ŞAMPİYONLUĞU VAR

Fenerbahçe'nin Basketbol Süper Ligi'nde 9 şampiyonluğu bulunuyor.

İlk şampiyonluğunu 1990-1991 sezonunda yaşayan sarı-lacivertli takım, daha sonra 16 yıl şampiyon olamadı. 2006-2007 sezonunda Ülker ile sponsorluk anlaşması imzalayan ve Fenerbahçe Ülker olarak ligde mücadele eden sarı-lacivertliler, 16 yıl aradan sonra şampiyon olarak, kulübün 100. yılında hasretine son vermişti. Fenerbahçe Ülker, 2007-2008 sezonunda da şampiyonluğa ulaşıp tarihinde ilk kez üst üste iki kez zirveye çıktı.

Efes Pilsen'e 2009-2010 sezonunda play-off final serisinde 4-2 üstünlük kurarak şampiyon olan sarı-lacivertliler, sonraki iki şampiyonluğunu Galatasaray'a karşı elde etti. Fenerbahçe Ülker, 2010-2011 sezonunda play-off finalinde rakibini 4-2 ile geçerek kupayı kaldırdı. Sarı-lacivertliler, 2013-2014 sezonunda da 3-3 eşitliğin olduğu play-off final serisinde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki son maça sarı-kırmızılı takım çıkmayınca, 6. kez şampiyon olarak rakibini şampiyonluk sayısında geride bırakmayı başardı.

Fenerbahçe, 2015-2016 sezonunda Anadolu Efes'i geçerek 7, 2016-2017 sezonunda da Beşiktaş Sompo Japan'a play-off finallerinde üstünlük sağlayarak 8. kez şampiyonluğunu elde etti.

Sarı-lacivertli takım, son olarak 2017-2018 sezonunda play-off finallerinde TOFAŞ'ı geçerek 9. şampiyonluğuna ulaştı.

GALATASARAY 5 KEZ ŞAMPİYON OLDU

Galatasaray, Basketbol Süper Ligi'nde 5 kez şampiyonluk kupasını müzesine götürdü.

Sarı-kırmızılı takım, ilk şampiyonluk kupasını 1968-1969 sezonunda kazandı. Ligde play-off sistemine geçildikten sonra 1984-1985 sezonunda finalde Fenerbahçe'ye ve 1985-1986 sezonunda da Efes Pilsen'e 2-1'lik üstünlük kurarak üst üste iki kez şampiyonluk kupasını müzesine götüren sarı-kırmızılılar, 1989-1990 sezonunda da play-off finalinde Paşabahçe'yi 3-1 ile geçerek şampiyonluk yaşadı.

Ligde 2012-2013 sezonunda play-off finalinde Banvit'e 4-1 üstünlük kuran sarı-kırmızılılar, 23 yıllık şampiyonluk hasretine son verdi ve 5. şampiyonluğunu kazandı.

Galatasaray, 2013-2014 sezonunda play-off final serisinde yönetim kurulunun kararıyla son maça çıkmadı. Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu, play-off final serisinin 7. maçını 20-0 Fenerbahçe Ülker lehine tescil ederek, sarı-lacivertli takımı şampiyon ilan etti.

BEŞİKTAŞ'IN 2 ŞAMPİYONLUĞU VAR

Beşiktaş, ligde iki kez şampiyonluğa ulaştı. Siyah-beyazlılar, 1974-1975 sezonunda 57 puanı bulunan Galatasaray'ın önünde 60 puanla ligi ilk sırada tamamlayarak, ilk şampiyonluğunu elde etti. Beşiktaş, 2011-2012 sezonunda ise play-off final serisinde Anadolu Efes'e 4-2 üstünlük kurup, 37 yıl sonra mutlu sona ulaşarak ligde ikinci kez şampiyon oldu.

ECZACIBAŞI DA 8 KEZ ŞAMPİYONLUK SEVİNCİ YAŞADI

Basketbol şubesini yıllar önce kapatan Eczacıbaşı, ligde 8 şampiyonluk kazandı. Ligde İTÜ 5, Ülkerspor da 4 kez kupayı müzesine götürdü.

İLK ŞAMPİYON ALTINORDU

1966-1967 sezonuyla başlayan Deplasmanlı Erkekler Basketbol Birinci Ligi'nde ilk şampiyonluğu Altınordu kazandı. Ligde 1983-1984 sezonunda play-off sistemine geçildi ve bu tarihten itibaren lig şampiyonu, play-off maçlarının ardından belirlendi. Pınar Karşıyaka ve TOFAŞ'ın ikişer, Muhafızgücü'nün de ligde bir şampiyonluğu bulunuyor.

2019-2020 SEZONU TAMAMLANAMADI

Basketbol Süper Lig'inde 2019-2020 sezonu Kovid-19 salgını nedeniyle tamamlanamadı. Salgın nedeniyle lige 23. hafta maçlarının ardından 19 Mart'ta ara verilirken, Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu 11 Mayıs'ta sezonu şampiyon ilan edilmeden ve küme düşme olmadan sonlandırma kararı aldı.

ŞAMPİYONLAR

Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olan takımlar şöyle:

Sezon Şampiyon 1966-1967 Altınordu 1967-1968 İTÜ 1968-1969 Galatasaray 1969-1970 İTÜ 1970-1971 İTÜ 1971-1972 İTÜ 1972-1973 İTÜ 1973-1974 Muhafızgücü 1974-1975 Beşiktaş 1975-1976 Eczacıbaşı 1976-1977 Eczacıbaşı 1977-1978 Eczacıbaşı 1978-1979 Efes Pilsen 1979-1980 Eczacıbaşı 1980-1981 Eczacıbaşı 1981-1982 Eczacıbaşı 1982-1983 Efes Pilsen 1983-1984 Efes Pilsen 1984-1985 Galatasaray 1985-1986 Galatasaray 1986-1987 Karşıyaka 1987-1988 Eczacıbaşı 1988-1989 Eczacıbaşı 1989-1990 Galatasaray 1990-1991 Fenerbahçe 1991-1992 Efes Pilsen 1992-1993 Efes Pilsen 1993-1994 Efes Pilsen 1994-1995 Ülkerspor 1995-1996 Efes Pilsen 1996-1997 Efes Pilsen 1997-1998 Ülkerspor 1998-1999 TOFAŞ 1999-2000 TOFAŞ 2000-2001 Ülkerspor 2001-2002 Efes Pilsen 2002-2003 Efes Pilsen 2003-2004 Efes Pilsen 2004-2005 Efes Pilsen 2005-2006 Ülkerspor 2006-2007 Fenerbahçe Ülker 2007-2008 Fenerbahçe Ülker 2008-2009 Efes Pilsen 2009-2010 Fenerbahçe Ülker 2010-2011 Fenerbahçe Ülker 2011-2012 Beşiktaş Milangaz 2012-2013 Galatasaray Medical Park 2013-2014 Fenerbahçe Ülker 2014-2015 Pınar Karşıyaka 2015-2016 Fenerbahçe Ülker 2016-2017 Fenerbahçe 2017-2018 Fenerbahçe Doğuş 2018-2019 Anadolu Efes 2019-2020 Tamamlanamadı